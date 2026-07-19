Китай запустил систему искусственного интеллекта в космосе, обогнав Илона Маска

·0·Технологии
Китай запустил систему искусственного интеллекта в космосе, обогнав Илона Маска

Китайская компания Xingshu Tiansuan Space Technology успешно вывела на орбиту первую группу спутников, предназначенных для обработки данных в космосе. В рамках этого проекта планируется запуск в общей сложности 1000 спутников, что должно положить начало новой эре в сфере космических вычислительных систем. Эта технология позволяет обрабатывать данные непосредственно на орбите, не отправляя их на Землю. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает об этом.

Концепция космических вычислений (Space computing) подразумевает анализ задач искусственного интеллекта и данных дистанционного зондирования непосредственно на космических станциях. В настоящее время спутники передают все необработанные данные на Землю, что создает большую нагрузку на пропускную способность сети и приводит к потере времени. Новая система увеличивает скорость связи в несколько раз за счет отправки только готовых результатов.

Технологическая гонка и глобальная конкуренция

Согласно заявлению Xingshu Tiansuan Space Technology, этот запуск является важным шагом на пути к созданию первой в Китае коммерческой сети космических вычислений. Примечательно, что эта новость совпала с участием лидера Китая Си Цзиньпина во Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае. Там Пекин представил себя как защитника нового глобального порядка в области искусственного интеллекта.

По данным ixbt.com, Китай в этом вопросе значительно опережает Илона Маска и его компанию SpaceX. SpaceX, объединившаяся в феврале с компанией xAI, также продвигает свои проекты по развитию искусственного интеллекта в космосе. Однако планы Маска несколько задерживаются: миллиардер намерен начать запуск спутников нового поколения только со следующего года и достичь значимых результатов лишь к 2028 году.

Преимущества космических вычислений

По мнению экспертов, сети космических вычислений предоставляют следующие преимущества:

  • Резкое сокращение времени задержки (latency) при передаче данных;
  • Разгрузка каналов связи между наземными станциями и спутниками;
  • Возможность принятия оперативных решений в чрезвычайных ситуациях, например, при наблюдении за стихийными бедствиями;
  • Применение алгоритмов искусственного интеллекта непосредственно на космических объектах.
Эта технология может совершить революцию не только в научных исследованиях, но и в сферах военной и экономической разведки. Успех Китая свидетельствует о том, что борьба за освоение космоса и глобальное лидерство в области высоких технологий становится все более острой.

В настоящее время китайская компания работает над полным формированием своего кластера из 1000 спутников. Если план будет успешно реализован, в космосе появится крупнейшая в мире сеть суперкомпьютеров. Это является серьезным вызовом для SpaceX и других западных технологических гигантов.

КитайSpaceXИскусственный ИнтеллектКосмосТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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