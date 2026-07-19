Илон Маск: стоимость компании SpaceX превысит стоимость всей планеты Земля

·44·Технологии
Илон Маск: стоимость компании SpaceX превысит стоимость всей планеты Земля

Самый богатый человек в мире Илон Маск сделал очередное громкое заявление о будущем своей аэрокосмической компании SpaceX. Миллиардер подчеркнул, что если компания достигнет своих долгосрочных целей, ее рыночная стоимость может превысить совокупную стоимость всех материальных богатств на Земле. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Эта дискуссия началась после поста предпринимателя Питера Диамандиса в социальных сетях. Диамандис отметил, что общая стоимость всех материальных активов на планете Земля оценивается примерно в 600 триллионов долларов, однако запасы металлов, минералов и других ценных ресурсов в космосе бесконечны. По его мнению, именно освоение космических ресурсов способно полностью изменить мировую экономику.

Илон Маск, согласившись с этими мыслями, заявил: «Я сказал, что SpaceX будет стоить дороже Земли, если достигнет своих целей. Безусловно, это правда». Согласно данным иксбт.ком, этим Маск намекает на то, что компания станет не просто ракетоносителем, а силой, формирующей целую межпланетную экономику.

Космические ресурсы и конфликт с инвесторами

В ходе своего заявления миллиардер также подверг жесткой критике инвесторов, делающих ставки на падение акций SpaceX (короткие позиции). По словам Маска, вероятность выживания структур, играющих «против» компании в долгосрочной перспективе, крайне мала. Этим он предупредил тех, кто скептически относится к лидерству в космической индустрии.

В настоящее время основными проектами компании SpaceX являются:

  • Starlink — сеть для обеспечения высокоскоростного спутникового интернета по всему миру;
  • Falcon 9 — многоразовая ракета-носитель, являющаяся лидером в коммерческих полетах;
  • Starship — сверхтяжелая ракетная система, предназначенная для доставки людей и грузов на Луну и Марс.
Стоит отметить, что недавно акции компании немного подешевели после переноса очередного испытательного полета системы Starship. В настоящее время ценные бумаги торгуются ниже цены IPO в 135 долларов. Однако Маск считает такие временные колебания лишь небольшим препятствием на пути к стратегическим целям.

Специалисты SpaceX перенесли полет Starship Флигхт 13 на понедельник, 20 июля. Успех этого проекта имеет решающее значение для планов человечества по колонизации Марса. Если SpaceX откроет путь к бесконечным ресурсам в космосе, это действительно может вывести капитализацию компании на невообразимый уровень.

SpaceXИлон МаскStarshipКосмосЭкономика
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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