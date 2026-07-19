На Марсе найдены следы удара астероида масштаба того, что уничтожил динозавров

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На Марсе найдены следы удара астероида масштаба того, что уничтожил динозавров

Марсоход NASA Perseverance совершил одно из важнейших открытий в истории Красной планеты. Изучая древние скалы на краю кратера Езеро, ученые обнаружили следы катастрофических событий, сопоставимых с ударом астероида Чикшулуб, который привел к вымиранию динозавров на Земле. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Джурнал оф Геофйсикал Ресеарч: Планетс, эта находка позволяет по-новому взглянуть на хаотичный и разрушительный период Марса 3,9 миллиарда лет назад. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Изученные марсоходом 75-метровые слои, получившие название «Брум Поинт», считаются одними из самых древних частей коры планеты. Заместитель руководителя проекта из Калифорнийского технологического института Кен Фарли поясняет, что на Земле подобная древняя геологическая история была полностью стерта из-за тектоники плит. На Марсе же, из-за отсутствия таких процессов, «геологический дневник» ранних этапов формирования Солнечной системы сохранился в первозданном виде.

Дождь из расплавленных камней из космоса

Анализы, проведенные с помощью инструментов Perseverance, выявили в районе «Брум Поинт» шесть различных типов горных пород. Среди них есть фрагменты камней, насыщенные газовыми пузырьками и находившиеся в расплавленном состоянии, а также мелкие стекловидные шарики — сферулы. Ученые отмечают, что такие сферулы образуются в результате мгновенного плавления и последующего застывания горных пород при ударе астероида.

По словам исследователя из Имперского колледжа Лондона Алекса Джонса, эти слои свидетельствуют о том, что в тот период с неба на Марс падал не дождь или снег, а практически непрерывный поток расплавленных обломков камней и пыли. Тот факт, что размер найденных сферул совпадает с масштабом частиц, образовавшихся при ударе астероида, уничтожившего динозавров на Земле, поражает специалистов.

Двойной катастрофический удар

В настоящее время эти геологические слои расположены почти вертикально, под углом более 80 градусов. Ученые объясняют это состояние двумя последовательными гигантскими столкновениями:

  • Сначала удар гигантского астероида, сформировавшего бассейн Исидис Басин шириной 1900 километров, перевернул кору планеты;
  • Позже второй удар астероида, создавший 45-километровый кратер Езеро, еще больше разрушил эти слои и поднял их на нынешнюю высоту.
Согласно данным иксбт.ком, марсоход Perseverance пробурил в этом районе два образца под названиями «Белл Исланд» и «Маин Ривер». Если в ходе будущих миссий эти капсулы будут доставлены на Землю, лабораторные анализы помогут точно определить условия, существовавшие на Марсе и даже на молодой Земле 4 миллиарда лет назад.

Это открытие открывает новую страницу в понимании не только прошлого Марса, но и этапов формирования всех планет Солнечной системы. В настоящее время Perseverance продолжает свои исследования и готовится к анализу других древних регионов планеты.

MarsNASAPerseveranceАстероидКосмос
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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