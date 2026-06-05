ТеамГруп представила ССД Т-Креате Эксперт П35СГ с функцией удаленного уничтожения данных

На выставке Компутекс 2026 компания ТеамГруп продемонстрировала уникальный внешний ССД Т-Креате Эксперт П35СГ с функцией беспроводного самоуничтожения данных. Главная особенность устройства заключается в том, что пользователь может полностью стереть все данные, отправив одно текстовое сообщение. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщение дает.

Данный накопитель подключен к сети 4Г ЛТЭ, что позволяет ССД принимать команду на уничтожение даже без подключения к Wi-Fi или компьютеру. После получения сигнала запускается двухэтапный процесс уничтожения: глубокое логическое стирание (дип-левел логикал випе) и физическое разрушение аппаратной части высоким напряжением. Это делает восстановление данных абсолютно невозможным.

Помимо флагманской версии с удаленным управлением, компания ТеамГруп представила модель Т-Креате Эксперт П35С. В этой модели функция самоуничтожения активируется нажатием специальной физической кнопки на корпусе устройства.