Российские операторы обсуждают открытие некоторых сервисов без VPN

·63·Технологии
Российские операторы обсуждают открытие некоторых сервисов без VPN

Российские операторы связи «Билайн» и Т2 рассматривают возможность смягчения ограничений для ВПН-сервисов, не нарушающих законодательство страны, совместно с правительством. Об этом сообщил генеральный директор «ВымпелКом» (бренд «Билайн») Сергей Анохин. Об этом Иксбт.ком сообщает .

По словам Анохина, речь идет не о создании официального федерального реестра разрешенных ВПН-сервисов, а о механизме открытия доступа к некоторым ресурсам, которые в России сейчас работают только через VPN. Среди них нейросети и развлекательные платформы, включая сервисы, ушедшие с рынка, но не нарушающие закон.

Глава «Билайна» подчеркнул, что эта модель обсуждается с несколькими ведомствами и идея получила поддержку. В ближайшее время планируется внедрить эту функцию в некоторые тарифные планы. При этом от пользователя не потребуется установка отдельного приложения или ручное включение VPN — система будет работать автоматически как часть тарифа.

Оператор Т2 также подтвердил, что над этой инициативой работают все крупные операторы связи. Компания выразила заинтересованность в минимизации последствий ограничений для абонентов. В настоящее время многие пользователи сталкиваются с трудностями при использовании ChatGPT и других международных технологических платформ.

VPNБилайнТехнологииРоссияИнтернет
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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