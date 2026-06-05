Стартуп Баттлефиелд возвращается в Австралию: новые возможности в Сиднее

В ноябре 2017 года TechCrunch впервые привез конкурс Стартуп Баттлефиелд в Австралию. Тогда 15 стартапов из Австралии и Новой Зеландии представили свои проекты инвесторам и жюри на сцене в Сиднее. Спустя годы это престижное мероприятие снова возвращается в регион. 19 августа в партнерстве с компанией Stripe мероприятие Стартуп Баттлефиелд подарит стартап-экосистеме Сиднея незабываемый вечер. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

10 отобранных компаний защитят свои идеи перед авторитетными инвесторами и мировой прессой. Три лучшие команды выиграют кредит на услуги Stripe на сумму до 10 000 долларов. Главный победитель получит прямой билет на конкурс Стартуп Баттлефиелд 200, который пройдет в рамках TechCrunch Disrupt в Сан-Франциско в октябре. Это означает выход на самую престижную стартап-сцену мира без заявки и дополнительного отбора.

Успех предыдущих мероприятий доказывает важность этой платформы. Например, победитель 2017 года, платформа ХеалтМатч, после этой победы привлек более 25 миллионов долларов инвестиций и сейчас обслуживает более 1 миллиона пациентов по всему миру. Занявшая второе место ФлуроСат позже получила инвестиции от фонда Microsoft М12, превратилась в компанию Регров Агрикултуре и в общей сложности привлекла более 60 миллионов долларов.

В целом выпускники Баттлефиелд в Австралии привлекли более 147 миллионов долларов инвестиций. Их поддерживают такие гиганты, как Й Комбинатор, Блакбирд Вентурес, Microsoft и Течстарс. Мероприятие этого года станет отличной возможностью не только для участников, но и для всех основателей и разработчиков региона продемонстрировать работы мирового уровня.