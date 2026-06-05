Филтр: новый инструмент, полностью блокирующий рекламу в приложениях iPhone и Мак

·77·Технологии
Филтр: новый инструмент, полностью блокирующий рекламу в приложениях iPhone и Мак

Использование блокировщиков рекламы важно не только для удобства, но и для безопасности. Даже Федеральное бюро расследований (ФБР) рекомендует их для защиты от онлайн-угроз. Однако многие традиционные блокировщики работают только в браузере и бессильны против отслеживающей рекламы внутри мобильных приложений. Благодаря новым возможностям в iOS 26 и macOS 26 представлен инструмент Филтр, блокирующий рекламу во всех приложениях на iPhone, iPad и Мак. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Филтр — новый проект от Кайли Серены Кальдероллы, создателя популярного блокировщика рекламы Випр. Если Випр предотвращал загрузку рекламы только в браузере Сафари, то Филтр работает на системном уровне. Это означает, что он блокирует рекламу и код отслеживания не только в браузере, но и практически во всех сторонних приложениях, которые вы используете. Для этого используется новая функция УРЛ филтерс в программном обеспечении Apple.

По словам разработчика, Филтр не собирает личные данные пользователей и не требует доступа к ним. Технология УРЛ филтер от Apple также ставит конфиденциальность на первое место. Эта система работает на основе специального списка блокировки, хранящегося на устройстве, и останавливает запросы к подозрительным доменам на сетевом уровне. Поскольку этот процесс проксируется через серверы Apple, разработчик не может видеть, кто и на какие сайты заходит.

Филтр является одним из первых приложений, использующих эту новую технологию. Кальдеролла отметила, что внедрение этой функции было довольно сложным из-за недостатка информации в документации Apple. Тем не менее, результат превзошел ожидания: при открытии приложений вместо обычного потока рекламы видны пустые места. В настоящее время эта услуга предлагается внутри приложения Випр по подписке за 5 долларов в год.

AppleiPhoneMacFiltrБлокировщик Рекламы
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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