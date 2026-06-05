Anthropic на пороге IPO: Даниэла Амодеи развеяла сомнения в отношении искусственного интеллекта

Пока компания Anthropic готовится к крупному IPO, ее соосновательница Даниэла Амодеи прокомментировала сомнения относительно прибыльности в сфере искусственного интеллекта (ИИ). На прошлой неделе компания объявила о привлечении 65 млрд долларов при оценке в 965 млрд долларов. Из-за высокого спроса со стороны инвесторов Anthropic сообщила о тайной подаче документов для выхода на публичную биржу. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Выступая на конференции Bloomberg Теч, Амодеи объяснила это решение потребностью в капитале. По ее словам, обучение передовых моделей и их инференс требуют огромных затрат. Амодеи считает, что лидерам отрасли со временем понадобится стабильный приток капитала, а публичные рынки являются лучшим местом для удовлетворения этой потребности.

Темпы роста Anthropic впечатляют: в мае годовой доход превысил 47 млрд долларов, тогда как в конце 2025 года этот показатель составлял около 9 млрд долларов. Однако такие крупные корпорации, как Uber, рассматривают возможность сокращения бюджетов, заявляя, что расходы на ИИ не всегда дают ожидаемый результат. Тем не менее, Амодеи уверена, что бизнес-сообщество еще не успело в полной мере изучить возможности ИИ.

Амодеи также остановилась на вопросе, почему Anthropic не строит собственные центры обработки данных, как OpenAI или проект xAI Илона Маска. По ее словам, компания предпочитает, чтобы спрос немного превышал предложение, вместо того чтобы покупать избыточные вычислительные мощности и тратить ресурсы впустую. Недавно стало известно, что Anthropic подписала с xAI контракт на вычислительные мощности на сумму 1,25 млрд долларов в месяц.