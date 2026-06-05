Фундерс Фунд запустил шоу со звездами технологического мира

·90·Технологии
Фундерс Фунд запустил шоу со звездами технологического мира

Для тех, кто хотел увидеть лидеров Кремниевой долины, таких как Сэм Альтман и Палмер Лаки, за увлекательной карточной игрой, появилась новая возможность. Венчурная фирма Фундерс Фунд, основанная Питером Тилем, представила свой собственный развлекательный проект. В шоу под названием МАФИА те ГАМЭ известные технологические деятели соревнуются друг с другом в популярной игре «Мафия». Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

В дебютном выпуске программы приняли участие глава OpenAI Сэм Альтман, основатель Андурил Палмер Лаки, биохакер Брайан Джонсон и создатель мессенджера Signal Мокси Марлинспайк. Модератором проекта выступает директор по маркетингу Фундерс Фунд и редактор Пирате Вирес Майк Солана. Солана отметил, что ему надоел традиционный венчурный контент и что людям интереснее знакомиться ближе через подобные игры.

В настоящее время наличие таких медиаплатформ имеет стратегическое значение для бизнеса. В современном мире путь к власти и влиянию лежит через развлекательную информацию (инфотейнмент). Компании и генеральные директора пытаются использовать эту новую реальность различными способами. Например, OpenAI недавно привлекла внимание общественности, купив популярный подкаст ТБПН.

Кроме того, такие личности, как Илон Маск и Брайан Джонсон, добиваются больших успехов в продвижении своих брендов благодаря активности в социальных сетях. Запущенное Фундерс Фунд шоу также служит укреплению личных брендов лидеров технологического мира и общению с аудиторией в новом формате.

Founders FundСэм АльтманOpenAIКремниевая ДолинаТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

80% российских школьников используют искусственный интеллектСегодня, 05:23Мира Мурати вернулась на большую сцену с новым проектомСегодня, 05:20ChatGPT обошел Claude и Gemini по популярности в РоссииСегодня, 05:00Хелион привлекла 465 млн долларов инвестиций для термоядерной энергетикиСегодня, 04:29Платформа Дзен переходит на архитектуру искусственного интеллекта КортексСегодня, 02:51Глава Airbnb Брайан Чески открывает новую лабораторию искусственного интеллектаСегодня, 23:00
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом