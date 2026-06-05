Фундерс Фунд запустил шоу со звездами технологического мира

Для тех, кто хотел увидеть лидеров Кремниевой долины, таких как Сэм Альтман и Палмер Лаки, за увлекательной карточной игрой, появилась новая возможность. Венчурная фирма Фундерс Фунд, основанная Питером Тилем, представила свой собственный развлекательный проект. В шоу под названием МАФИА те ГАМЭ известные технологические деятели соревнуются друг с другом в популярной игре «Мафия». Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

В дебютном выпуске программы приняли участие глава OpenAI Сэм Альтман, основатель Андурил Палмер Лаки, биохакер Брайан Джонсон и создатель мессенджера Signal Мокси Марлинспайк. Модератором проекта выступает директор по маркетингу Фундерс Фунд и редактор Пирате Вирес Майк Солана. Солана отметил, что ему надоел традиционный венчурный контент и что людям интереснее знакомиться ближе через подобные игры.

В настоящее время наличие таких медиаплатформ имеет стратегическое значение для бизнеса. В современном мире путь к власти и влиянию лежит через развлекательную информацию (инфотейнмент). Компании и генеральные директора пытаются использовать эту новую реальность различными способами. Например, OpenAI недавно привлекла внимание общественности, купив популярный подкаст ТБПН.

Кроме того, такие личности, как Илон Маск и Брайан Джонсон, добиваются больших успехов в продвижении своих брендов благодаря активности в социальных сетях. Запущенное Фундерс Фунд шоу также служит укреплению личных брендов лидеров технологического мира и общению с аудиторией в новом формате.