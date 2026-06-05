OpenAI, Anthropic и Google призвали Конгресс США усилить контроль за синтетической ДНК

Лидеры крупнейших компаний в сфере искусственного интеллекта обратились с совместным заявлением к Конгрессу США, призвав ужесточить регулирование рынка синтетической ДНК и РНК. В открытом письме, подписанном главой OpenAI Сэмом Альтманом, представителем Anthropic Дарио Амодеи, директором Google DeepMind Демисом Хассабисом и руководителем направления ИИ в Microsoft Мустафой Сулейманом, подчеркивается, что развитие ИИ может упростить создание опасных биологических агентов. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Авторы предлагают ввести обязательную проверку каждого заказа на синтез последовательностей синтетической ДНК и РНК, оформляемого в США. По их мнению, поставщики должны сверять заказы с базой данных известных опасных патогенов, идентифицировать клиентов и оценивать потенциальные риски до начала процесса синтеза. Тот факт, что современные модели ИИ все лучше справляются с задачами в области биологии, делает эти меры неотложными.

С начала 2024 года OpenAI проводит специальное тестирование своих моделей на предмет биологических угроз. Полученные результаты показали, что добровольных мер в этой области уже недостаточно. Anthropic также неоднократно предупреждала о риске «биологического усиления», когда ИИ позволяет людям без профильного образования выполнять сложные биологические задачи, ранее доступные только профессионалам.

Объединение усилий конкурирующих компаний в гонке ИИ свидетельствует о серьезности угрозы в этой сфере. Если Конгресс поддержит эти предложения, производители синтетической ДНК будут вынуждены внедрить дополнительные механизмы контроля. Это, в свою очередь, повысит спрос на автоматизированные системы анализа в области биобезопасности.

По сути, технологические гиганты предлагают сместить фокус регулирования с самих моделей на инфраструктуру, где они применяются на практике. По их мнению, контроль над синтезом генетического материала — это самый эффективный способ предотвращения злоупотреблений по мере расширения возможностей искусственного интеллекта.