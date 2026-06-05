Астронавты NASA укрылись на корабле SpaceX из-за неисправности на МКС

NASA предписала пяти астронавтам на Международной космической станции (МКС) укрыться на корабле SpaceX Crew Dragon из-за новой утечки воздуха в служебном модуле российского сегмента. Представитель NASA Бетани Стивенс сообщила в социальной сети Кс, что агентство Роскосмос обнаружило новые трещины в модуле и начало масштабные ремонтные работы. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

В качестве меры предосторожности NASA поручило четырем членам экипажа миссии SpaceX Крев-12 и астронавту Крису Уильямсу оставаться на корабле Dragon в режиме повышенной безопасности до завершения ремонтных работ. Специалисты совместно с международным сообществом и российскими коллегами работают над полным устранением проблемы.

Проблема утечки воздуха в российском служебном модуле сохраняется уже длительное время. По словам Стивенс, эти трещины остаются серьезным источником беспокойства, за которым NASA постоянно внимательно следит. Пока не сообщается, сколько времени астронавты проведут в капсуле Crew Dragon.

В настоящее время на борту МКС находятся 10 человек. Четверо из них прибыли в феврале в рамках миссии SpaceX Крев-12, остальные — в ноябре прошлого года на российском корабле «Союз». Этот инцидент произошел на фоне неопределенности будущего станции.

Руководство NASA, в частности под руководством Джареда Айзекмана, планирует заменить стареющую космическую станцию новыми коммерческими модулями к концу десятилетия. Пока NASA и SpaceX не дали дополнительных официальных комментариев по ситуации.