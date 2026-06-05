Представлен лазерный комплекс для взлома защиты iPhone и спутников

На Петербургском международном экономическом форуме был продемонстрирован первый отечественный комплекс для лазерного тестирования безопасности микросхем. Устройство, получившее название ЛФИ-26 (Ласер Фаулт Инджектион), разработано компанией Поситиве Течнологиес. По словам представителей компании, ранее в России такое оборудование не производилось, и организации были вынуждены закупать его у иностранных поставщиков, таких как французская АЛФАНОВ и нидерландская Рискуре. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Как объясняют создатели, комплекс позволяет внедрять «управляемые неисправности» в работу чипов с помощью направленного лазерного излучения. Эта технология служит для получения полного контроля над устройством и данными, что помогает выявлять уязвимости в системах защиты. Подобные исследования считаются важным этапом в современной кибербезопасности.

По словам руководителя центра Поситиве Лабс Р&Д Алексея Усанова, создание собственного лазерного комплекса стало необходимым шагом для сохранения компетенций в области аппаратной безопасности в условиях ухода западных вендоров с рынка. Без такого оборудования невозможен полноценный анализ безопасности иностранных чипов или подтверждение качества защиты отечественной элементной базы.

Сфера применения устройства ЛФИ-26 очень широка: от банковских карт и криптокошельков до смартфонов iPhone, блоков управления в автомобилях и даже орбитальных спутников. Новый комплекс стал частью линейки оборудования, предназначенного для исследований в области безопасности микроэлектроники.