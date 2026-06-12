Илон Маск пишет историю: он близок к тому, чтобы стать первым в мире триллионером

·24·Технологии
Илон Маск пишет историю: он близок к тому, чтобы стать первым в мире триллионером

Согласно обновленным данным Bloomberg Биллионаирес Индекс от 12 июня 2026 года, Илон Маск укрепил свой статус самого богатого человека в мире, увеличив состояние до 971 миллиарда долларов. Значительно опережая других участников списка, он вплотную приблизился к званию первого триллионера в истории человечества. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Учитывая текущую динамику роста, отмечается, что Маску осталось совсем немного до достижения символической отметки в 1 триллион долларов. Вторую строчку рейтинга занимает Ларрй Паге с 304 миллиардами долларов, а третью — Сергей Брин с 283 миллиардами долларов. В пятерку лидеров также вошли Jeff Bezos (262 млрд) и Ларрй Эллисон (237 млрд).

Примечательно, что почти все пять самых богатых людей мира являются представителями технологического сектора. Ранее, еще до начала биржевых торгов, аналитики прогнозировали, что состояние Маска превысит 1 триллион долларов.

Кроме того, ожидается, что после того, как выход компании SpaceX на биржу (IPO) принесет ожидаемые результаты, более 4 000 действующих и бывших сотрудников станут долларовыми миллионерами. Благодаря долгосрочной системе поощрения компании, еще около 400 сотрудников могут стать обладателями пакетов акций стоимостью более 100 миллионов долларов.

Elon MuskBloombergSpaceXТехнологииМиллиардеры
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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