Создан новый тип гибкой батареи, получающей энергию из влаги воздуха

Учёные Университета Райса (США) и Университета штата Северная Каролина совершили революционное открытие в мире электроники. Исследователи представили гибкую батарею, способную вырабатывать электрическую энергию путём поглощения влаги из воздуха. В отличие от традиционных аккумуляторов, это изобретение выделяется не только экологической чистотой, но и уникальным механизмом работы. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Основой нового устройства служит целлюлозная мембрана, насыщенная солями хлорида лития. В герметично закрытом состоянии батарея абсолютно неактивна и может храниться длительное время без потери заряда. Однако, как только оболочка открывается и контактирует с влажным воздухом, мембрана впитывает воду, а соли растворяются, образуя электролит. Именно этот процесс запускает химическую реакцию, обеспечивающую работу батареи.

Внутреннее устройство состоит из магниевого анода и катодной системы из серебра и хлорида серебра. Авторы отмечают, что отказ от токсичных и легковоспламеняющихся жидких электролитов делает батарею безопасной и безвредной для окружающей среды. Важно, что эта технология сохраняет эффективность даже в условиях низкой влажности.

Чешуйки панголина и высокая прочность

Придать батарее гибкость учёным помогло вдохновение от природы. Конструкция устройства состоит из элементов, накладывающихся друг на друга подобно чешуйкам животного панголина. Это позволяет сгибать, растягивать и скручивать батарею, при этом её технические характеристики практически не меняются. В ходе испытаний прототип обеспечил непрерывное питание Блуетут-оксиметра в течение 30 часов.

Кроме того, исследователи разработали необычный метод защиты данных. При попытке несанкционированного вскрытия герметичного корпуса устройства происходит мощная экзотермическая реакция с участием алюминия и йода. В результате электроника выходит из строя за короткое время, а считывание данных становится невозможным. В эксперименте беспроводной датчик был полностью уничтожен всего за три минуты.

По данным иксбт.ком, ожидается, что в будущем эта технология найдёт широкое применение в следующих областях:

Носимая электроника и смарт-часы;

Медицинские датчики и имплантаты;

Системы интернета вещей (ИоТ);

Одноразовые защищённые электронные устройства.

Это изобретение может стать важным шагом не только в повышении энергоэффективности, но и в решении проблемы электронных отходов. В настоящее время учёные работают над дальнейшим совершенствованием технологии и её адаптацией для массового производства.