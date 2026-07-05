В грузовых самолётах Boeing 747-8Ф обнаружены опасные дефекты

Федеральное управление гражданской авиации США (ФАА) выпустило директиву по лётной годности для части грузовых самолётов Boeing 747-8Ф из-за серьёзных дефектов в конструкции фюзеляжа. Данное решение связано с обнаружением трещин в силовых элементах воздушных судов, что может представлять прямую угрозу безопасности полётов. Об этом Иксбт.ком сообщает .

По данным Иксбт.ком, данная директива распространяется на 11 самолётов, зарегистрированных в США и относящихся к производственной группе, указанной в специальном сервисном бюллетене компании Boeing. По мнению специалистов, трещины, возникшие в фитингах (соединительных элементах) нескольких секций фюзеляжа, со временем могут снизить прочность всего каркаса воздушного судна.

По требованию регулятора все операторы обязаны незамедлительно провести технический осмотр указанных участков. Если в ходе проверки будет обнаружена хотя бы одна трещина, эксплуатация данного самолёта запрещается до полного ремонта по утверждённой ФАА методике. Подобные меры являются стандартной практикой в авиационной отрасли для предотвращения непредвиденных катастроф.

Меры безопасности и ограничения

Данная неисправность в модели Boeing 747-8Ф может негативно повлиять на общую прочность планера самолёта. По оценке экспертов ФАА, снижение несущей способности конструкции может привести к непредвиденным деформациям во время полёта. Поэтому в случае обнаружения дефекта ремонтные работы проводятся под строгим контролем.

Следует отметить, что данные ограничения касаются только грузовых моделей Boeing 747-8Ф. Пассажирские самолёты Boeing 747-8 Интерконтинентал пока не включены в данную директиву, поскольку на пассажирских лайнерах до настоящего времени подобных конструктивных повреждений или трещин не наблюдалось.

На авиационном рынке Узбекистана воздушные суда Boeing также занимают ведущее место. Хотя в парке грузовых компаний страны нет самолётов именно этой серии, международные стандарты авиационной безопасности имеют важное значение для всех местных авиакомпаний. Компания Boeing в последние годы неоднократно оказывалась в центре критики, связанной с техническими проблемами и контролем качества.

Данная ситуация может нанести очередной удар по репутации авиационного гиганта, однако эксперты положительно оценивают своевременное выявление проблемы и принимаемые меры по её устранению. В настоящее время все операторы должны завершить технические осмотры в указанные сроки.