Дрон с наркотиками остановлен при пересечении Амударьи

·28·Общество
Дрон с наркотиками остановлен при пересечении Амударьи

На границе Узбекистана выявлена попытка провоза наркотиков с помощью дрона. Инцидент планировалось осуществить на территории Сурхандарьинской области через реку Амударья.

По данным, неизвестные лица с афганской стороны закрепили на беспилотном аппарате наркотические вещества и направили его на территорию Узбекистана. Однако оперативные службы своевременно обнаружили дрон.

Мероприятие было проведено в сотрудничестве со Службой государственной безопасности, Пограничными войсками и органами внутренних дел. В результате вместе с дроном было изъято 2 килограмма 32 грамма опия.

Контрабандная операция не была доведена до конца, и наркотическим веществам не позволили распространиться внутри страны. Правоохранительные органы ведут работу по установлению лиц, причастных к этому делу.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В ходе следствия проверяются точка запуска дрона, адресат наркотиков и возможные сообщники.

УзбекистанАфганистанСурхандарьинская областьАмударья
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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