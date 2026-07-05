Казахстан планирует вновь продлить запрет на экспорт бензина и дизеля

В Казахстане ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива может быть продлено еще на полгода. Министерство энергетики готовит новый проект решения по этому вопросу.

В предложении предусмотрено запрещение вывоза топлива в страны Евразийского экономического союза с 22 ноября 2026 года по 22 мая 2027 года. Для других стран ограничение может действовать с 1 января по 30 июня 2027 года.

Запрет не ограничивается бензином, дизелем и авиакеросином. Он также охватывает экспорт газойля, легких дистиллятов, битума, толуола и ксилола.

Исключения будут сохранены для специальных поставок, осуществляемых по решению правительства, а также для гуманитарных грузов.

Казахстан уже ранее неоднократно ограничивал экспорт для поддержания стабильного обеспечения топливом внутреннего рынка. Действующий порядок ограничивает вывоз бензина, дизеля и некоторых нефтепродуктов автомобильным и железнодорожным транспортом.

Появилась информация о том, что Россия рассматривает возможность закупки бензина у Казахстана, однако казахстанская сторона сообщила, что официального запроса не поступало.