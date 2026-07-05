Банг & Олуфсен представила первый в своей истории внешний аккумулятор

Компания Банг & Олуфсен, всемирно известная своими премиальными аудиоустройствами, сделала неожиданный шаг и представила первый внешний аккумулятор (повербанк) под собственным брендом. Это устройство признаётся не просто техническим средством, а аксессуаром, отражающим неповторимый роскошный стиль бренда. По данным иксбт.ком, новый гаджет является частью стратегии компании по расширению ассортимента продукции. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Главная особенность модели Банг & Олуфсен Повербанк проявляется во внешнем виде. Корпус устройства с обеих сторон покрыт высококачественными стеклянными панелями, которые объединяет алюминиевая рамка, обработанная алмазным методом. Перламутровая текстура придаёт устройству особый блеск и премиальный вид. Пользователям предлагаются цвета «Бесконечный чёрный» (Инфините Блак) и «Золотой песок» (Голд Санд).

Технические возможности и зарядка

Если остановиться на технических характеристиках устройства, его ёмкость по современным стандартам не так уж велика — 5000 мА·соат. Однако компания в этом плане сосредоточила основное внимание не на объёме, а на компактности и гармонии с новыми флагманскими наушниками бренда — Беоплай Х100. По словам производителя, данный аккумулятор является идеальным дополнением именно для этих наушников.

Новый повербанк поддерживает технологию магнитной беспроводной зарядки стандарта Ки2. Через неё он может передавать мощность до 15 В. Кроме того, в устройстве имеется порт USB-C, через который возможна передача энергии по кабелю с мощностью 20 В и зарядка самого аккумулятора с мощностью 18 В.

Банг & Олуфсен адаптировала это устройство не только под свои наушники, но и под современные смартфоны. В частности, владельцы устройств, поддерживающих стандарт Ки2, такие как Apple iPhone и будущий Google Pixel 10, могут свободно пользоваться этим аксессуаром. Это обеспечивает универсальность гаджета.

Цена и выход на рынок

На рынке Узбекистана продукция Банг & Олуфсен всегда отличалась высокой ценой и эксклюзивностью. Новый повербанк не стал исключением. На европейском рынке это устройство поступило в продажу по цене 145 евро. Хотя это в несколько раз выше цены обычных аккумуляторов на 5000 мА·соат, для поклонников бренда на первом месте стоят дизайн и качество материалов.

В заключение можно сказать, что Банг & Олуфсен Повербанк — это не просто источник питания, а образец технологических украшений, отражающий вкус и статус владельца. Его компактные размеры и эстетическая привлекательность, несомненно, сделают его незаменимым спутником как в повседневной жизни, так и в путешествиях.