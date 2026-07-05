Нокиа вернулась с кнопочными телефонами на базе искусственного интеллекта

Бренд Нокиа вновь вышел на рынок с кнопочными телефонами нового поколения. Компания ХМД Глобал представила четыре модели: Нокиа 200 4Дж, Нокиа 210 4Дж, Нокиа 215 4Дж второго поколения и Нокиа 235 4Дж второго поколения.

В новых телефонах есть голосовой помощник на базе искусственного интеллекта, принимающий голосовые команды. Он может найти нужный контакт в телефонной книге и позвонить, включить фонарик, установить будильник и выполнить ряд других задач.

Нокиа 200 4Дж отличается от предыдущих кнопочных моделей компании. В телефон установлена фронтальная камера, поддерживающая видеозвонки.

Через сервис ХМД Чат с этого устройства можно совершать видеозвонки даже людям, использующим смартфоны. Это первое подобное решение для кнопочных телефонов под брендом Нокиа.

Через новые модели компания стремится добавить современные функции в кнопочные телефоны, сохранив при этом простоту управления.