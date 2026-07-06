Подтвержден факт сброса сточных вод в канал Салар

·30·Общество
Подтвержден факт сброса сточных вод в канал Салар

Ранее сообщалось, что на строительном объекте ООО «Beter best», расположенном в Яккасарайском районе города Ташкента, произошел провал грунта из-за повреждения канализационной трубы. В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что сточные воды из этой трубы сбрасывались в канал Салар. Об этом сообщило Главное управление экологии и изменения климата города Ташкента.

Сообщается, что по данному факту под руководством начальника управления Акмаля Расулова была создана оперативная рабочая группа, которая провела обследование на месте происшествия. В ходе проверки было установлено, что сточные воды сбрасывались непосредственно в канал Салар.

В состав рабочей группы вошли специалисты аналитической лаборатории по мониторингу окружающей среды, адаптации к изменению климата и гидрометеорологии, а также государственные инспекторы отдела экологического контроля Яккасарайского района.

Специалисты отобрали пробы воды из канала и направили их на лабораторный анализ. Было заявлено, что если по результатам анализов и итогам расследования подтвердится факт нарушения требований по охране окружающей среды, будут приняты соответствующие меры в соответствии с законодательством.

Главное управление экологии и изменения климата города Ташкента сообщило, что дополнительная информация будет предоставлена после полного завершения расследования.

ТашкентСаларЯккасарайскийАкмаль Расулов
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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