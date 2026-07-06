Китай усиливает конкуренцию со Starlink в космосе: новый этап проекта Кианфан

·0·Технологии
Китай усиливает конкуренцию со Starlink в космосе: новый этап проекта Кианфан

Китай сделал очередной важный шаг на пути к формированию собственной глобальной сети спутникового интернета. С коммерческого космодрома Вэньчан, расположенного на острове Хайнань в южной части страны, была успешно выведена на орбиту новая группа спутников проекта Кианфан (также известного как «Тысяча парусов»). Этот проект рассматривается как главный конкурент системы Starlink, принадлежащей американской компании SpaceX. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Запуск был осуществлен в 21:43 по местному времени с помощью ракеты-носителя Лонг Марч-8А. По данным иксбт.ком, это была 15-я группа спутников данной серии, и все аппараты были успешно выведены на заданную расчетную орбиту. Эта миссия полностью соответствует стратегическим целям Китая по освоению космоса и развитию цифровой экономики.

Преимущества низкоорбитальной связи

Проект Кианфан включает в себя десятки тысяч спутников связи, работающих на низкой околоземной орбите (ЛЭО). Аппараты движутся на высоте от 300 до 2000 километров от поверхности Земли. Такая низкая высота позволяет значительно сократить время задержки сигнала (пинг) по сравнению с традиционными геостационарными спутниками (на высоте 36 тыс. км).

Основная задача новой сети — обеспечение высокоскоростным интернетом территорий, где строительство наземной инфраструктуры затруднено или экономически неэффективно. К ним относятся горные районы, пустыни, отдаленные острова и акватории мирового океана. Для стран со сложным рельефом, таких как Узбекистан, подобные технологии в будущем могут сыграть важную роль в повышении качества связи.

Конкуренция на мировом рынке

В настоящее время на рынке спутникового интернета абсолютным лидером является система Starlink под руководством Илона Маска. На данный момент на орбите находится более 7 тысяч активных спутников Starlink. Китай же через проект Кианфан намерен положить конец этой монополии и обеспечить свою технологическую независимость.

Эксперты отмечают, что активность Китая в этом направлении важна не только с коммерческой, но и со стратегической точки зрения безопасности. Для ракет серии Лонг Марч это была 656-я миссия. Этот показатель в очередной раз доказывает надежность китайской ракетной техники и огромный потенциал страны в области вывода грузов в космос.

Ожидается, что после того, как сеть Кианфан заработает на полную мощность, она будет предоставлять стабильный и доступный интернет по всему миру. Это послужит снижению цен на мировом рынке телекоммуникаций и выведет технологическую гонку на новый уровень.

КитайКосмосQianfanStarlinkТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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