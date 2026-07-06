Бренд Скйвелл покидает британский рынок: импортер прекратил деятельность

·19·Авто
Бренд Скйвелл покидает британский рынок: импортер прекратил деятельность

Бренд Скйвелл, считающийся одним из перспективных производителей электромобилей из Китая, столкнулся с серьезным кризисом на рынке Великобритании. Компания Инноватион Аутомотиве, являвшаяся официальным импортером бренда, объявила о внезапном прекращении своей деятельности. Это событие оценивается как одна из первых серьезных неудач в волне экспансии китайских автомобильных брендов на европейский рынок. Об этом сообщает Autocar.ко.ук.

Как сообщает издание Autocar, бренд Скйвелл вышел на британский рынок в конце 2024 года с кроссовером БЭ11. Однако за прошедшее время спрос на эту модель оказался ниже ожидаемого. Согласно статистическим данным, июнь 2026 года стал самым успешным периодом для бренда, когда было зарегистрировано 64 автомобиля. Этот показатель превышает общие продажи бренда за 2024 и 2025 годы, но данного роста оказалось недостаточно для спасения компании.

Финансовые проблемы и стратегические изменения

Представители Инноватион Аутомотиве подчеркивают, что закрытие компании напрямую не связано с качеством автомобилей Скйвелл. В качестве основной причины указывается неспособность акционеров выделить инвестиции, необходимые для борьбы на таком высококонкурентном рынке, как британский. Владельцы компании теперь планируют сосредоточить свое внимание и инвестиции на рынке Ближнего Востока.

В настоящее время все 16 дилерских центров Скйвелл, работающих в Англии и Уэльсе, уведомлены о закрытии импортера. Бренд Скйвелл начал срочный поиск нового партнера для продолжения своей деятельности в Британии. Если новый импортер не будет найден, бренду придется полностью покинуть этот рынок.

Что ждет клиентов?

Самым болезненным вопросом для владельцев автомобилей является гарантийный срок и поставка запчастей. Сообщается, что на складах Инноватион Аутомотиве имеется достаточное количество комплектующих для моделей Скйвелл. Компания намерена продолжать сервисное обслуживание клиентов путем продажи этих запасов новым владельцам. Однако ситуация для владельцев фургонов под брендом ДФСК гораздо сложнее: стало известно, что гарантийное обслуживание электрических фургонов ЭК35 больше не действует.

Эта ситуация стала своеобразным тревожным сигналом для представителей китайского автопрома. В то время как такие бренды, как Chery, добиваются успеха с моделью Джаеку 7, производители вроде Great Wall Мотор и Скйвелл сталкиваются с трудностями при закреплении на западном рынке. Эти изменения на британском рынке еще раз доказали, насколько жестокой является конкуренция в мировой автомобильной промышленности.

SkywellЭлектромобилиАвторынокВеликобританияInnovation Automotive
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Sardor Ergashev
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