В Узбекистане число ищущих работу за год выросло на 31,5 процента

В первом квартале 2026 года количество активных резюме в Узбекистане увеличилось на 31,5 процента, достигнув 636 тысяч. Согласно анализу Центрального банка, быстрый рост числа ищущих работу усиливает конкуренцию на рынке труда.

В отчете отмечается, что в последние кварталы занятость в экономике стабильно расширялась. Основная часть новых рабочих мест пришлась на сферу услуг.

Особенно заметно выросла занятость в таких направлениях, как финансы и страхование, профессиональные и технические услуги, а также административные и вспомогательные услуги. Центральный банк объясняет это развитием рыночной инфраструктуры и ростом спроса на новые виды деятельности в экономике.

В сельском хозяйстве занятость сократилась. В анализе это связывают с перетоком трудовых ресурсов в другие отрасли.

В промышленности и торговле число занятых также стабильно росло. Основная доля в этом процессе принадлежит частному сектору. Хотя вклад государственных предприятий оставался положительным, его влияние было относительно ограниченным.

Количество вакансий, объявленных в январе 2026 года, сократилось на 4,5 процента в годовом исчислении, а в феврале — на 6,5 процента. В марте активность на рынке труда восстановилась, было размещено 15,4 тысячи вакансий. Это на 9,8 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Наивысший спрос на рабочую силу сохраняется в сферах услуг и розничной торговли. Несмотря на то, что спрос в строительстве зависит от сезонных факторов, в первом квартале потребность в работниках в этом направлении также выросла.

Рынок труда активизировался и в сферах общественного питания и производства. Тем не менее, Центральный банк отмечает, что предложение рабочей силы растет значительно быстрее спроса.

По итогам 2025 года уровень безработицы в Узбекистане составил 4,8 процента. Опросы, проведенные в первом квартале 2026 года, показали, что ожидания предприятий по найму сотрудников остаются положительными.

Увеличилась доля предприятий, ожидающих роста числа работников в сфере услуг и торговли. В промышленности ожидания по занятости остались на стабильном уровне.

За первые три месяца года средняя номинальная заработная плата в Узбекистане выросла на 17,4 процента, а реальная заработная плата — на 9,5 процента. Наиболее высокий рост зафиксирован в сферах финансов и страхования, транспорта, транспортировки и хранения, а также других услуг.

В розничной торговле и общественном питании заработная плата росла относительно стабильными темпами.

В первом квартале число граждан Узбекистана, выехавших за рубеж, достигло 1,63 миллиона человек. Это на 11,6 процента больше показателя годичной давности.

Количество узбекистанцев, работающих в России на основании патента, составило 1,34 миллиона человек. Этот показатель снизился на 8,8 процента по сравнению с предыдущим кварталом и на 1,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

В то же время число официальных разрешений на работу, выданных в Турции, достигло 70 тысяч, увеличившись за год на 14 процентов. Число граждан Узбекистана, находящихся в Южной Корее, составило 99,6 тысячи человек.