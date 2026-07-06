В Ташкенте за налоговую задолженность арестованы два дорогостоящих автомобиля

·17·Общество
В Ташкенте за налоговую задолженность арестованы два дорогостоящих автомобиля

В Шайхантахурском районе в процессе взыскания налоговой задолженности в размере 638 миллионов сумов два транспортных средства, принадлежащих одному предприятию, были переданы в государственное исполнение.

Как сообщили в Бюро принудительного исполнения, документ о взыскании налогового долга с ООО «K.M.» в пользу государства был оформлен на основании решения Налогового управления города Ташкента от 20 апреля 2026 года.

Данный исполнительный документ был принят 8 июня, и в соответствии с требованиями закона было возбуждено исполнительное производство.

В ходе проведенных поисковых мероприятий были обнаружены принадлежащие должнику автомобили KIA Carnival и Leapmotor C10. Оба транспортных средства были арестованы и доставлены на штрафстоянку.

В настоящее время их рыночная стоимость определяется независимой оценочной организацией. На следующем этапе транспортные средства будут выставлены на продажу через электронный аукцион.

Средства, вырученные от аукциона, будут направлены на погашение налоговой задолженности в размере 638 миллионов сумов.

ТашкентШайхантахурKIALeapmotor
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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