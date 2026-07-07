96-летняя бабушка прославилась своими шумными вечеринками

·34·Мир
96-летняя бабушка прославилась своими шумными вечеринками

В США 96-летняя Лилиан Дроньяк получила официальное предупреждение от администрации дома престарелых из-за регулярных ночных вечеринок, которые она устраивала. Об этом сообщает издание Те Пеопле.

Сообщается, что руководство дома престарелых направило женщине официальное письмо на основании неоднократных жалоб соседей. Администрация подчеркнула, что проведение регулярных шумных застолий в учреждении, а также угощение других постояльцев алкогольными напитками противоречит внутреннему распорядку и требованиям безопасности.

Лилиан Дроньяк выразила недовольство этим решением, заявив, что платит 12 тысяч долларов в месяц за проживание в доме престарелых.

«Я могу делать всё, что захочу. Сегодня вечером ко мне снова придут подруги — будем пить, сплетничать. Я люблю вечеринки, и меня не остановить», — сказала она.

Вскоре представитель Дроньяк сообщил, что ситуация разрешилась положительно. Ей разрешили принимать гостей в своей комнате до позднего вечера. Однако запрет на распространение алкогольных напитков остался в силе.

Отмечается, что Лилиан Дроньяк публикует видео в социальных сетях с 2021 года и стала известна среди интернет-пользователей. Она живет в доме престарелых уже два года. Дроньяк переехала в это учреждение после того, как впервые сломала ногу в 2024 году. А в марте 2026 года она отпраздновала в доме престарелых свое 96-летие.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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