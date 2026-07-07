В Колумбии странный запах помог разоблачить похитителей коров

Очередной профилактический рейд, проведенный полицией в Колумбии, принес неожиданные результаты. Во время обычной проверки дорожный патруль заподозрил неладное из-за сильного запаха навоза, исходящего от автомобиля, и остановил транспортное средство.

При осмотре машины выяснилось, что на задних сиденьях были размещены две коровы. Ситуация удивила даже самих полицейских.

По предварительным данным, животные были украдены с местных ферм, и подозреваемые пытались вывезти их в другой район. В настоящее время коровы переданы в соответствующие органы, ведутся работы по их возвращению законным владельцам.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемые в краже скота задержаны, ожидается правовая оценка их действий.