В Колумбии странный запах помог разоблачить похитителей коров

·0·Мир
В Колумбии странный запах помог разоблачить похитителей коров

Очередной профилактический рейд, проведенный полицией в Колумбии, принес неожиданные результаты. Во время обычной проверки дорожный патруль заподозрил неладное из-за сильного запаха навоза, исходящего от автомобиля, и остановил транспортное средство.

При осмотре машины выяснилось, что на задних сиденьях были размещены две коровы. Ситуация удивила даже самих полицейских.

По предварительным данным, животные были украдены с местных ферм, и подозреваемые пытались вывезти их в другой район. В настоящее время коровы переданы в соответствующие органы, ведутся работы по их возвращению законным владельцам.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемые в краже скота задержаны, ожидается правовая оценка их действий.

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Charos
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