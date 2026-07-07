В каждой второй рыбе бассейна Сырдарьи обнаружен микропластик

Исследование, проведенное узбекскими учеными, показало высокий уровень загрязнения микропластиком среди рыб в бассейне Сырдарьи. Согласно результатам исследования, пластиковые частицы были обнаружены более чем у половины исследованных особей.

Специалисты проанализировали 61 образец рыбы, выловленной в реках Чирчик и Карадарья. В результате было установлено наличие микропластика в организме 60,7% из них. По расчетам, в теле каждой рыбы в среднем содержалось 2,61 пластиковой частицы.

Ученые отмечают, что микропластик может негативно влиять на работу пищеварительной системы рыб, ослаблять иммунитет и нарушать функционирование эндокринной системы. Не исключено, что такое загрязнение представляет угрозу не только для водных обитателей, но и для здоровья человека через пищевую цепочку.

В ходе исследования был выявлен еще один важный факт: по мере увеличения веса и размера рыбы количество накопленного в ее организме микропластика также возрастает. Это означает, что крупная и долгоживущая рыба накапливает больше пластиковых частиц.