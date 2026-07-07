«Вернусь ли я к творчеству?» — Сардор Рахимхон дал новое интервью

В своем новом интервью Сардор Рахимхон подробно рассказал о жизни после ухода из искусства и изменениях в своих взглядах.

Он отметил, что ушел из творчества в 2019 году и ни на секунду не пожалел об этом решении. По словам бывшего певца, за прошедшие годы его отношение к жизни, богатству и помощи людям значительно изменилось.

После ухода со сцены он организовал гуманитарный проект «Yurak amri» («Веление сердца»). С осени 2023 года по февраль 2026 года он работал заместителем руководителя и директором по благотворительности в общественном благотворительном фонде «Vaqf».

В интервью Сардора Рахимхона также спросили о возможности возвращения на сцену. Он ответил на этот вопрос, исходя из своих нынешних жизненных целей и выбранного пути.

Еще одна часть беседы была посвящена мошенничеству с использованием искусственного интеллекта. По его словам, некоторые лица пытаются обманывать людей, подделывая голоса или внешность известных личностей.

Сардор Рахимхон подчеркнул, что следует проявлять осторожность в случаях, когда через подобные материалы просят деньги, призывают к благотворительности или дают различные обещания. Он отметил необходимость проверки любых подозрительных сообщений через официальные источники.