«Вернусь ли я к творчеству?» — Сардор Рахимхон дал новое интервью

·2·Культура
«Вернусь ли я к творчеству?» — Сардор Рахимхон дал новое интервью

В своем новом интервью Сардор Рахимхон подробно рассказал о жизни после ухода из искусства и изменениях в своих взглядах.

Он отметил, что ушел из творчества в 2019 году и ни на секунду не пожалел об этом решении. По словам бывшего певца, за прошедшие годы его отношение к жизни, богатству и помощи людям значительно изменилось.

После ухода со сцены он организовал гуманитарный проект «Yurak amri» («Веление сердца»). С осени 2023 года по февраль 2026 года он работал заместителем руководителя и директором по благотворительности в общественном благотворительном фонде «Vaqf».

В интервью Сардора Рахимхона также спросили о возможности возвращения на сцену. Он ответил на этот вопрос, исходя из своих нынешних жизненных целей и выбранного пути.

Еще одна часть беседы была посвящена мошенничеству с использованием искусственного интеллекта. По его словам, некоторые лица пытаются обманывать людей, подделывая голоса или внешность известных личностей.

Сардор Рахимхон подчеркнул, что следует проявлять осторожность в случаях, когда через подобные материалы просят деньги, призывают к благотворительности или дают различные обещания. Он отметил необходимость проверки любых подозрительных сообщений через официальные источники.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Энн Хэтэуэй удивила всех, надев платье задом напередЭнн Хэтэуэй удивила всех, надев платье задом напередСегодня, 14:06Шахло Зоирова предстала в образе Клеопатры в Шарм-эль-Шейхе (видео)Шахло Зоирова предстала в образе Клеопатры в Шарм-эль-Шейхе (видео)Сегодня, 13:30Беременная Энн Хэтэуэй предстала в эффектном образе на премьере нового фильмаБеременная Энн Хэтэуэй предстала в эффектном образе на премьере нового фильмаСегодня, 11:53Похудевшая со 140 до 70 килограммов Муборак Абдуллаева вернулась к творчествуПохудевшая со 140 до 70 килограммов Муборак Абдуллаева вернулась к творчествуСегодня, 00:01Скромная свадьба Аббосбека Файзуллаева вызвала обсуждения среди фанатов! (видео)Скромная свадьба Аббосбека Файзуллаева вызвала обсуждения среди фанатов! (видео)Вчера, 22:34Дилсўз награждена нагрудным знаком «Эл-юрт фидокори»Дилсўз награждена нагрудным знаком «Эл-юрт фидокори»Вчера, 16:10
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Возраст будущей супруги Шахзода Султонова обсуждают в социальных сетях
Возраст будущей супруги Шахзода Султонова обсуждают в социальных сетях
Муниса Ризаева раскрыла цены на выступления на свадьбах: в соцсетях начались споры
Муниса Ризаева раскрыла цены на выступления на свадьбах: в соцсетях начались споры
«Самую красивую девочку в мире» сейчас трудно узнать
«Самую красивую девочку в мире» сейчас трудно узнать
Актер Шахзод Султонов женится: первые кадры со свадьбы (видео)
Актер Шахзод Султонов женится: первые кадры со свадьбы (видео)
Гулчехра Эшонкулова, оставившая искусство на пике славы, отметила 45-летие
Гулчехра Эшонкулова, оставившая искусство на пике славы, отметила 45-летие
Танец министра культуры Озодбека Назарбекова на мероприятии вызвал обсуждение в соцсетях
Танец министра культуры Озодбека Назарбекова на мероприятии вызвал обсуждение в соцсетях
Три самые востребованные звезды узбекской сцены: Муниса Ризаева, Хамдам Собиров...
Три самые востребованные звезды узбекской сцены: Муниса Ризаева, Хамдам Собиров...
В сети появилось фото Рании Умаровой, дочери Шахнозы Мирзиёевой, с Криштиану Роналду
В сети появилось фото Рании Умаровой, дочери Шахнозы Мирзиёевой, с Криштиану Роналду