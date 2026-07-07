Влюбленные из Индии попытались повторить опасный трюк российских руферов (видео)

·0·Мир
Влюбленные из Индии попытались повторить опасный трюк российских руферов (видео)

В одной из деревень Индии влюбленная пара забралась на опору высоковольтной линии электропередачи, чтобы снять романтический ролик для социальных сетей.

Как выяснилось, они пытались повторить трюк российских руферов Анджелы Николау и Ивана Биркуса в Нью-Йорке.

После того как молодые люди поднялись на вершину самого высокого сооружения в деревне, обеспокоенные опасностью местные жители обратились в правоохранительные органы. Полиция и ответственные службы благополучно спустили их на землю.

Специалисты предупреждают, что вблизи линий электропередачи можно получить удар током, даже не прикасаясь к проводам. Неосторожные движения на высоте также значительно повышают риск падения.

Ранее, 1 июля, Анджела Николау и Иван Биркус устроили сцену предложения руки и сердца на вершине небоскреба «Эмпайр-стейт-билдинг».

После инцидента они были задержаны, им предъявлено восемь обвинений. Судебное разбирательство по делу ожидается 24 августа.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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