В Ташкенте ожидается пыльная буря. Специалисты сообщили, что из-за усиления ветра возможно повышение концентрации пыли в воздухе и ухудшение видимости в некоторых районах.

В связи с этим гражданам рекомендуется не находиться долгое время на открытом воздухе, а также по возможности держать окна и двери домов и зданий закрытыми.

Людям с заболеваниями дыхательных путей или аллергией при необходимости следует использовать защитные маски.

Водителям рекомендуется соблюдать осторожность в ветреную и пыльную погоду, придерживаться установленного скоростного режима и учитывать ограниченную видимость на дорогах.