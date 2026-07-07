В Ташкенте ожидается пыльная буря

·39·Узбекистан
В Ташкенте ожидается пыльная буря

В Ташкенте ожидается пыльная буря. Специалисты сообщили, что из-за усиления ветра возможно повышение концентрации пыли в воздухе и ухудшение видимости в некоторых районах.

В связи с этим гражданам рекомендуется не находиться долгое время на открытом воздухе, а также по возможности держать окна и двери домов и зданий закрытыми.

Людям с заболеваниями дыхательных путей или аллергией при необходимости следует использовать защитные маски.

Водителям рекомендуется соблюдать осторожность в ветреную и пыльную погоду, придерживаться установленного скоростного режима и учитывать ограниченную видимость на дорогах.

Ташкент
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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