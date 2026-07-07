Самый большой бумажный самолет в мире установил рекорд

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Самый большой бумажный самолет в мире установил рекорд

В Италии огромный бумажный самолет, созданный студентами, совершил успешный полет и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Гигантский самолет преодолел расстояние в 59 метров с первой попытки, побив предыдущий рекорд.

Над уникальным проектом студенты из города Пиза работали несколько месяцев. Им удалось не только создать бумажный самолет гигантских размеров, но и обеспечить его способность к реальному полету.

Длина рекордного самолета составляет 7 метров, размах крыльев — 20 метров, а вес — 28,5 килограмма. Несмотря на это, он пролетел в воздухе 59 метров, установив новый мировой рекорд.

До сегодняшнего дня рекорд в этой категории на протяжении 13 лет удерживали студенты из Германии. Им удалось запустить бумажный самолет длиной 5 метров на расстояние 18 метров. Результат итальянской молодежи превзошел предыдущий рекорд в несколько раз и был зафиксирован как новое историческое достижение.

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