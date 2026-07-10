Индия выходит на новый этап производства смартфонов: партнерство Vivo и Диксон

·3·Технологии
Индия выходит на новый этап производства смартфонов: партнерство Vivo и Диксон

Правительство Индии официально одобрило соглашение о создании совместного предприятия между китайским брендом Vivo и местной компанией Диксон Течнологиес. Ожидается, что этот шаг ознаменует новую эру в индустрии производства смартфонов в стране после Apple. Благодаря этому партнерству Индия стремится еще больше укрепить свои позиции на мировом рынке электроники. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

51% акций вновь созданного совместного предприятия будет принадлежать компании Диксон, а остальные 49% — бренду Vivo. Такая структура полностью соответствует правилам инвестирования, введенным в Индии в 2020 году. Согласно этим правилам, инвестиции из стран, имеющих сухопутную границу с Индией, в частности из Китая, строго контролируются правительством.

Новая стратегия для китайских брендов

По сообщению издания TechCrunch, данное соглашение может стать новой моделью для китайских производителей смартфонов, позволяющей им оставаться на рынке Индии. В последние годы такие компании, как Oppo, Vivo и Xiaomi, столкнулись с рядом проверок, связанных с налогами и регулированием в Индии. Передавая контрольный пакет акций местному партнеру, эти бренды стремятся снизить политические и правовые риски.

Хотя в настоящее время китайские бренды контролируют 72% рынка смартфонов Индии, их доля в экспорте страны составляет менее 10%. Стоит отметить, что Apple является абсолютным лидером по экспорту смартфонов из Индии, при этом 57% от общего объема экспорта приходится именно на iPhone. Партнерство Vivo и Диксон послужит устранению этого дисбаланса.

Производственные мощности и экспортные возможности

По данным Диксон Течнологиес, новое совместное предприятие будет иметь мощность производства от 20 до 22 миллионов смартфонов в год. Это позволит не только обеспечить внутренний рынок, но и значительно увеличить объемы поставок продукции на международные рынки. Предприятие может производить электронику не только для Vivo, но и для других брендов.

По мнению аналитиков Кунтерпоинт Ресеарч, это соглашение выгодно для обеих сторон. Vivo получила более безопасную с политической точки зрения операционную модель, а Диксон расширила масштабы производства и получила возможность войти в число глобальных поставщиков. Подобные партнерства являются важной частью стратегии по превращению Индии во второй по величине центр производства смартфонов после Китая.

Напомним, что по итогам первого квартала текущего года Vivo сохранила лидерство на рынке смартфонов Индии с долей 23%. Благодаря новому заводу и модели партнерства компания планирует еще больше укрепить свои позиции и повысить экспортный потенциал, подобно Apple.

VivoDixonИндияСмартфонApple
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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