В продаже появился первый компьютер на базе «нового» процессора AMD Ryzen 7 4700ЛЭ

·38·Технологии
В продаже появился первый компьютер на базе «нового» процессора AMD Ryzen 7 4700ЛЭ

На рынке компьютерных технологий наблюдается необычное явление: компания AMD возрождает технологии прошлых лет, предлагая новые продукты для своих ОЭМ-партнеров. В розничной продаже появились первые готовые персональные компьютеры с процессором Ryzen 7 4700ЛЭ, который был анонсирован недавно, но базируется на архитектуре 2019 года. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По данным иксбт.ком, хотя этот процессор был официально представлен в прошлом месяце, в его основе лежит микроархитектура Zen 2. Подобные шаги обычно предпринимаются производителями для реализации старых запасов кристаллов на складах или создания специальных предложений для бюджетного сегмента. Первый готовый ПК с этим процессором представил бренд Кехи.

Ryzen 7 4700ЛЭ: Технические возможности и особенности

Технически Ryzen 7 4700ЛЭ практически идентичен модели Ryzen 7 4700Г, выпущенной в 2020 году. Основное отличие заключается в том, что в новой модели с индексом ЛЭ отключено встроенное иГПУ (графическое ядро), а тактовая частота немного снижена. Процессор имеет 8 ядер и 16 потоков, а его максимальная частота составляет 4,2 GHz. Объем кэш-памяти Л3 ограничен 8 МБ.

Стоит отметить, что по современным меркам этот показатель выглядит довольно скромно. Например, у модели Ryzen 7 3700Кс на той же архитектуре Zen 2 объем кэш-памяти третьего уровня составлял 32 МБ. Тепловыделение (ТДП) Ryzen 7 4700ЛЭ установлено на уровне 65 В, и он предназначен преимущественно для сегмента готовых систем (ОЭМ).

Сборка готового компьютера и цена

Новый компьютер от бренда Кехи, появившийся на платформе Amazon, обладает своеобразным дизайном. Устройство помещено в современный корпус в стиле «аквариум» и оснащено множеством вентиляторов с подсветкой. Общие характеристики системы следующие:

  • Процессор: AMD Ryzen 7 4700ЛЭ;
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3050 8GB;
  • Оперативная память: 16 GB RAM;
  • Накопитель: 512 GB SSD.
Стоимость данной сборки на рынке США составляет 800 долларов. Для пользователей такие решения могут представлять интерес в сегменте бюджетных игровых ПК, однако для технологий 2019 года такая цена кажется несколько завышенной.

По мнению экспертов, Ryzen 7 4700ЛЭ будет продаваться только в составе готовых компьютеров, и приобрести его как отдельный компонент в магазинах не удастся. Это свидетельствует о стремлении AMD максимально эффективно использовать свои ресурсы.

AMDRyzenПроцессорКомпьютерТехнология
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Цена самого мощного MacBook Pro достигла рекордного уровня: модель М5 Max теперь стоит дороже 10 000 долларовЦена самого мощного MacBook Pro достигла рекордного уровня: модель М5 Max теперь стоит дороже 10 000 долларовСегодня, 11:21Революция тепловизоров: транзисторы нового типа повысили точность в 15 разРеволюция тепловизоров: транзисторы нового типа повысили точность в 15 разСегодня, 10:30Индия выходит на новый этап производства смартфонов: партнерство Vivo и ДиксонИндия выходит на новый этап производства смартфонов: партнерство Vivo и ДиксонСегодня, 09:57Исторический прорыв в космической индустрии Австралии: успешно запущена первая ракета на жидком топливеИсторический прорыв в космической индустрии Австралии: успешно запущена первая ракета на жидком топливеСегодня, 06:55Чиефтек представила новую систему охлаждения Икеберг Pro: уникальная турбина на водоблокеЧиефтек представила новую систему охлаждения Икеберг Pro: уникальная турбина на водоблокеСегодня, 06:22Первое видео в качестве 4К из космоса: NASA и AWS достигли исторического результата с помощью лазерной связиПервое видео в качестве 4К из космоса: NASA и AWS достигли исторического результата с помощью лазерной связиСегодня, 05:56
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке