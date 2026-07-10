В продаже появился первый компьютер на базе «нового» процессора AMD Ryzen 7 4700ЛЭ

На рынке компьютерных технологий наблюдается необычное явление: компания AMD возрождает технологии прошлых лет, предлагая новые продукты для своих ОЭМ-партнеров. В розничной продаже появились первые готовые персональные компьютеры с процессором Ryzen 7 4700ЛЭ, который был анонсирован недавно, но базируется на архитектуре 2019 года. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По данным иксбт.ком, хотя этот процессор был официально представлен в прошлом месяце, в его основе лежит микроархитектура Zen 2. Подобные шаги обычно предпринимаются производителями для реализации старых запасов кристаллов на складах или создания специальных предложений для бюджетного сегмента. Первый готовый ПК с этим процессором представил бренд Кехи.

Ryzen 7 4700ЛЭ: Технические возможности и особенности

Технически Ryzen 7 4700ЛЭ практически идентичен модели Ryzen 7 4700Г, выпущенной в 2020 году. Основное отличие заключается в том, что в новой модели с индексом ЛЭ отключено встроенное иГПУ (графическое ядро), а тактовая частота немного снижена. Процессор имеет 8 ядер и 16 потоков, а его максимальная частота составляет 4,2 GHz. Объем кэш-памяти Л3 ограничен 8 МБ.

Стоит отметить, что по современным меркам этот показатель выглядит довольно скромно. Например, у модели Ryzen 7 3700Кс на той же архитектуре Zen 2 объем кэш-памяти третьего уровня составлял 32 МБ. Тепловыделение (ТДП) Ryzen 7 4700ЛЭ установлено на уровне 65 В, и он предназначен преимущественно для сегмента готовых систем (ОЭМ).

Сборка готового компьютера и цена

Новый компьютер от бренда Кехи, появившийся на платформе Amazon, обладает своеобразным дизайном. Устройство помещено в современный корпус в стиле «аквариум» и оснащено множеством вентиляторов с подсветкой. Общие характеристики системы следующие:

Процессор: AMD Ryzen 7 4700ЛЭ;

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3050 8GB;

Оперативная память: 16 GB RAM;

Накопитель: 512 GB SSD.

Стоимость данной сборки на рынке США составляет 800 долларов. Для пользователей такие решения могут представлять интерес в сегменте бюджетных игровых ПК, однако для технологий 2019 года такая цена кажется несколько завышенной.

По мнению экспертов, Ryzen 7 4700ЛЭ будет продаваться только в составе готовых компьютеров, и приобрести его как отдельный компонент в магазинах не удастся. Это свидетельствует о стремлении AMD максимально эффективно использовать свои ресурсы.