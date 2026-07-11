Европейский союз рассматривает законопроект о сканировании личной переписки

Европарламент сделал очередной шаг к принятию временного законопроекта, позволяющего технологическим компаниям сканировать личные сообщения пользователей. Основная цель инициативы — выявление и пресечение распространения материалов с сексуальным насилием над детьми в интернете. Однако документ вызывает серьезные споры среди защитников цифровой конфиденциальности и прав человека. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Из-за существующего правового пробела онлайн-платформы сталкиваются с рядом ограничений при добровольной проверке файлов пользователей. Ожидается, что новый законопроект временно закроет этот пробел. Депутаты поддержали передачу инициативы на дальнейшее рассмотрение в Совет Европейского союза. Несмотря на это, мнения относительно окончательной редакции документа остаются противоречивыми.

Баланс между конфиденциальностью и безопасностью

В центре дискуссий находится вопрос сервисов с системой сквозного шифрования (енд-то-енд енкрйптион). Если текущие поправки сохранятся, мессенджеры, такие как Signal, могут быть освобождены от обязательного сканирования личной переписки пользователей. Это рассматривается как важная победа для сторонников конфиденциальности, однако силовые структуры расценивают такие исключения как создание возможностей для преступников.

Для полного отклонения законопроекта требовался 361 голос, но такое количество противников не набралось. В результате документ перешел на следующий этап законодательного процесса. Сторонники проекта считают цифровую безопасность несовершеннолетних приоритетной задачей, в то время как критики выражают опасения, что эта система в будущем может превратиться в механизм массовой слежки.

Резкая реакция Павла Дурова

Основатель Telegram Павел Дуров выступил с резкой критикой данной инициативы. На своей странице в социальной сети Кс он открыто осудил действия Европейского союза. По данным иксбт.ком, Дуров считает подобные методы нехарактерными для демократических государств.

«Такие уловки раньше были свойственны „банановым республикам“, а теперь используются Европейским союзом для принятия законов о слежке», — пишет глава Telegram. По его мнению, под маской безопасности детей внедряются инструменты, посягающие на неприкосновенность частной жизни.

Теперь законопроект будет рассмотрен Советом Европейского союза. Если страны-члены поддержат пункт об исключении зашифрованных сервисов, документ перейдет на следующий этап. В противном случае между европейскими институтами может начаться длительный и сложный переговорный процесс, что значительно задержит принятие закона.