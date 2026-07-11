Полная зарядка за 3 минуты: в Китае создан рекордный твердотельный аккумулятор

Ученые из Китайской академии наук представили прототип твердотельного литий-металлического аккумулятора нового типа, который может произвести революцию в индустрии электромобилей. Это изобретение привлекает внимание экспертов отрасли, так как сочетает в себе высокую плотность энергии и возможность сверхбыстрой зарядки. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Согласно данным иксбт.ком, новый аккумуляторный элемент достиг плотности энергии 451,5 Вт·ч/кг. Самое удивительное заключается в том, что устройство способно работать с коэффициентом скорости 20К. Это означает, что аккумулятор можно зарядить с 0 до 100 процентов всего за три минуты. Проблема долгого ожидания зарядки, которая остается самой большой головной болью для владельцев электромобилей, может быть решена с помощью этой технологии.

Тесты на безопасность и долговечность

Исследователи также особо отмечают долговечность аккумулятора. В ходе экспериментов он сохранил свои стабильные характеристики даже после 700 циклов зарядки и разрядки на максимальной скорости. Подобные показатели считаются очень высоким результатом для твердотельных батарей.

В вопросе безопасности новая разработка также доказала свое превосходство над традиционными литий-ионными батареями. Аккумулятор в корпусе Пуч келл успешно прошел один из самых суровых тестов — тест на прокол гвоздем (наил пенетратион тест). Такое испытание демонстрирует устойчивость батареи к короткому замыканию и подтверждает минимальный риск возгорания.

Роль в индустрии и перспективы на будущее

Сегодня большинство электромобилей на мировом рынке, включая бренды из США и Европы, поддерживают системы быстрой зарядки мощностью от 150 до 350 кВт. Однако значительная зарядка батареи все равно занимает от 20 до 40 минут. Китайские гиганты, такие как BYD, КАТЛ и Ганфенг Литиум, в настоящее время ведут серьезные исследования по сокращению этого времени.

На пути внедрения новой технологии в массовое производство существует ряд препятствий:

Сложность процесса массового производства и высокая себестоимость;

Необходимость тестирования долгосрочной надежности в реальных условиях эксплуатации;

Получение сертификатов соответствия стандартам безопасности от государственных регулирующих органов.

По мнению отраслевых аналитиков, ожидается, что твердотельные аккумуляторы массово выйдут на рынок в период с 2026 по 2028 год. В этот период литий-железо-фосфатные (ЛФП) батареи останутся лидерами рынка электромобилей благодаря своей дешевизне и отработанной технологии. Однако это открытие китайских ученых в будущем позволит заряжать электромобили даже быстрее, чем заправлять обычные автомобили.