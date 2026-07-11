Xiaomi представила революционный комплект Mijia Вашинг анд Дрйинг Сет Pro для ухода за одеждой

Китайский технологический гигант Xiaomi представил комплект Mijia Вашинг анд Дрйинг Сет Pro, который обещает произвести фурор на рынке бытовой техники. В этот новый набор входят умная стиральная машина вместимостью 10 кг и сушильная машина аналогичного объема. По данным иксбт.ком, стоимость этого премиального комплекта составляет около 900 долларов, и ожидается, что его инновационные функции удивят даже самых требовательных пользователей. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Главной особенностью стиральной машины является технология Супер Электролйсис. Специальные электроды с алмазным покрытием внутри устройства генерируют активный кислород путем электролиза воды. Инженеры Xiaomi утверждают, что этот метод позволяет очищать ткани глубже, чем традиционные моющие средства, и легко удаляет даже самые сложные пятна с одежды.

Умная дозировка и экономия ресурсов

Mijia Вашинг анд Дрйинг Сет Pro оснащен системой интеллектуальной дозировки. Устройство самостоятельно определяет вес белья в барабане и рассчитывает количество моющего средства и кондиционера с точностью до 0,75 мл. Одной заправки резервуаров хватает в среднем на месяц использования. Также пользователи могут использовать дезинфицирующие жидкости вместо кондиционера.

Особое внимание уделено экономии времени и ресурсов. Режим быстрой стирки для повседневных вещей занимает всего 36 минут. По расчетам производителя, этот режим сокращает время работы на 45%, расход воды на 33% и потребление электроэнергии на 40%, что очень актуально для современного рынка, где энергоэффективность играет важную роль.

Бережный подход к тканям и технология сушки

Сушильная машина в комплекте оснащена тепловым насосом (хеат пумп), который предлагает режим деликатной сушки при температуре около 36 °К. Система автоматически подбирает параметры в зависимости от типа ткани, что гарантирует сохранность даже шерстяных вещей. Для владельцев домашних животных разработана специальная четырехступенчатая система фильтрации, которая эффективно очищает одежду от шерсти и мелких волокон.

Дизайн устройств также заслуживает внимания — благодаря компактному корпусу их можно полностью встроить в мебель. По желанию пользователя машины можно установить рядом или друг на друга (в колонну). В вертикальном положении общая высота составляет 1720 мм, что значительно экономит место в квартире.

Являясь частью экосистемы Xiaomi, этот комплект управляется удаленно через приложение Mi Home. Также доступны функции голосового помощника Ксиао AI и удаленного обновления программного обеспечения (ОТА). Такие мелкие, но важные удобства, как внутренняя подсветка барабана и возможность добавления белья во время стирки, делают процесс использования еще более приятным.