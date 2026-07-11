Xiaomi представила революционный комплект Mijia Вашинг анд Дрйинг Сет Pro для ухода за одеждой

·39·Технологии
Xiaomi представила революционный комплект Mijia Вашинг анд Дрйинг Сет Pro для ухода за одеждой

Китайский технологический гигант Xiaomi представил комплект Mijia Вашинг анд Дрйинг Сет Pro, который обещает произвести фурор на рынке бытовой техники. В этот новый набор входят умная стиральная машина вместимостью 10 кг и сушильная машина аналогичного объема. По данным иксбт.ком, стоимость этого премиального комплекта составляет около 900 долларов, и ожидается, что его инновационные функции удивят даже самых требовательных пользователей. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Главной особенностью стиральной машины является технология Супер Электролйсис. Специальные электроды с алмазным покрытием внутри устройства генерируют активный кислород путем электролиза воды. Инженеры Xiaomi утверждают, что этот метод позволяет очищать ткани глубже, чем традиционные моющие средства, и легко удаляет даже самые сложные пятна с одежды.

Умная дозировка и экономия ресурсов

Mijia Вашинг анд Дрйинг Сет Pro оснащен системой интеллектуальной дозировки. Устройство самостоятельно определяет вес белья в барабане и рассчитывает количество моющего средства и кондиционера с точностью до 0,75 мл. Одной заправки резервуаров хватает в среднем на месяц использования. Также пользователи могут использовать дезинфицирующие жидкости вместо кондиционера.

Особое внимание уделено экономии времени и ресурсов. Режим быстрой стирки для повседневных вещей занимает всего 36 минут. По расчетам производителя, этот режим сокращает время работы на 45%, расход воды на 33% и потребление электроэнергии на 40%, что очень актуально для современного рынка, где энергоэффективность играет важную роль.

Бережный подход к тканям и технология сушки

Сушильная машина в комплекте оснащена тепловым насосом (хеат пумп), который предлагает режим деликатной сушки при температуре около 36 °К. Система автоматически подбирает параметры в зависимости от типа ткани, что гарантирует сохранность даже шерстяных вещей. Для владельцев домашних животных разработана специальная четырехступенчатая система фильтрации, которая эффективно очищает одежду от шерсти и мелких волокон.

Дизайн устройств также заслуживает внимания — благодаря компактному корпусу их можно полностью встроить в мебель. По желанию пользователя машины можно установить рядом или друг на друга (в колонну). В вертикальном положении общая высота составляет 1720 мм, что значительно экономит место в квартире.

Являясь частью экосистемы Xiaomi, этот комплект управляется удаленно через приложение Mi Home. Также доступны функции голосового помощника Ксиао AI и удаленного обновления программного обеспечения (ОТА). Такие мелкие, но важные удобства, как внутренняя подсветка барабана и возможность добавления белья во время стирки, делают процесс использования еще более приятным.

XiaomiMijiaТехнологияМаиший ТехникаSmart Home
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Революция в ядерной энергетике: Ампера создает реактор, не требующий дозаправки в течение 30 летРеволюция в ядерной энергетике: Ампера создает реактор, не требующий дозаправки в течение 30 летСегодня, 05:55Стартап Фиа, основанный дочерью Билла Гейтса, обвиняют в мошенничествеСтартап Фиа, основанный дочерью Билла Гейтса, обвиняют в мошенничествеСегодня, 05:28Космическая революция: Зенно Астронаутикс испытала безтопливный магнитный двигательКосмическая революция: Зенно Астронаутикс испытала безтопливный магнитный двигательСегодня, 05:20Meta удалила спорную функцию AI в Instagram после протестов пользователейMeta удалила спорную функцию AI в Instagram после протестов пользователейСегодня, 04:51Серия Redmi Ноте 17 подорожает: Xiaomi обещает качество флагманского уровняСерия Redmi Ноте 17 подорожает: Xiaomi обещает качество флагманского уровняСегодня, 04:28Полная зарядка за 3 минуты: в Китае создан рекордный твердотельный аккумуляторПолная зарядка за 3 минуты: в Китае создан рекордный твердотельный аккумуляторСегодня, 03:53
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке