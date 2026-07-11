Между Apple и OpenAI начался судебный конфликт

·41·Технологии
Между Apple и OpenAI начался судебный конфликт

Apple подала в суд на OpenAI и двух своих бывших сотрудников. Компания обвиняет OpenAI в использовании коммерческих секретов Apple для своих разработок в сфере потребительских устройств.

Согласно данным Reuters, иск был подан в федеральный суд Калифорнии. В качестве ответчиков также указаны бывшие сотрудники Apple Танг Тан и Чанг Лю. Apple утверждает, что они могли получить доступ к конфиденциальной технической информации и использовать её в интересах OpenAI.

Как пишет The Verge, в иске Apple утверждается, что в процессе найма OpenAI запрашивала у бывших сотрудников Apple информацию о проектах и прототипах. Компания также заявляет, что Чанг Лю получил доступ к системам Apple и скопировал некоторые файлы.

В сообщении AP отмечается, что в этом деле Apple также упоминает компанию ио Продуктс. Это направление связывают с планами OpenAI по выходу на рынок аппаратного обеспечения.

По заявлению Apple, компания выразила свои опасения OpenAI еще в феврале, однако ситуация не была разрешена. OpenAI, в свою очередь, отвергла обвинения, заявив, что не заинтересована в украденных данных.

На данный момент суд еще не вынес окончательного решения. В ходе дальнейших разбирательств будут рассмотрены доказательства, представленные Apple, и позиция OpenAI.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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