Революция в металлургии Узбекистана: «теневому» обороту металлолома придет конец

·0·Экономика
Революция в металлургии Узбекистана: «теневому» обороту металлолома придет конец

Черная металлургия является основным источником сырья для отраслей экономики с общим объемом 50 миллиардов долларов, таких как строительство, автомобилестроение, машиностроение и энергетика. На совещании под председательством президента Шавката Мирзиёева были поставлены жесткие задачи по решению проблем зависимости от импорта и логистики, а также по полной цифровизации отрасли. Zamin.uz представляет самые важные детали этого стратегического совещания.

Как изменится потребность в металле?

Для достижения роста ВВП страны не менее чем на 8-9 процентов в год к 2030 году необходимо обеспечить соответствующую базу. Из-за масштабных строительных и промышленных проектов спрос на металлопродукцию стремительно растет.

Период и крупные проекты

Потребность в металлопродукции

Показатель за последние 10 лет

Потребность выросла в 3 раза и достигла 5,5 миллиона тонн.

Новая АЭС, 4-я медно-обогатительная фабрика и медный завод

Только для этих объектов требуется около 2,5 миллиона тонн стального листа и арматуры.

Прогноз до 2030 года

Годовая потребность увеличится в 1,5 раза и превысит 8 миллионов тонн.

С 1 августа запускается платформа «E-lom»

На сегодняшний день Бекабадский металлургический комбинат покрывает 40 процентов потребности в металлопрокате за счет вторичного металла, а остальные 60 процентов — за счет импорта. Однако выяснилось, что большой объем сырья на внутреннем рынке остается вне контроля.

Теневой оборот будет ликвидирован: хотя ежегодно по республике на комбинат сдается 700 тысяч тонн черного металлолома, еще 500 тысяч тонн металлолома остаются в теневом обороте.

Для кардинального изменения этой ситуации были определены следующие меры:

  • Платформа «E-lom»: будет запущена с 1 августа, все процессы, связанные с оборотом черных металлов, будут контролироваться в режиме реального времени.

  • Новый Проектный офис: эта структура, создаваемая при правительстве, будет проводить ежедневный анализ рынка металлов и вести цифровой паспорт, в котором будут отражены качество и состав продукции.

Запасы в 1,5 миллиарда тонн: месторождения и цепочка импорта

В Узбекистане будут предприняты следующие крупные шаги по освоению имеющихся запасов железной руды и централизованному импорту сырья:

  • Месторождение «Сурун-ота»: достигнута договоренность с китайскими партнерами о получении 650 тысяч тонн железного сырья в год. Железный концентрат начнет поставляться на комбинат с 2027 года.

  • Месторождение «Тебинбулак»: будет запущено в ближайшие 3-4 года, что создаст возможность производства 1 миллиона тонн стали в год.

  • Импорт из Таджикистана: контракт на закупку 700 тысяч тонн сырья в год будет оформлен в ближайшее время, поставки начнутся со следующего года.

  • Активность частного сектора: предприятие в Самарканде готово инвестировать до 500 миллионов долларов в добычу, если ему будет предоставлено железорудное месторождение. Бекабадский комбинат освоит ресурс «Темиркон» в Фарише объемом 32 миллиона тонн.

Кроме того, месторождения марганца и ферросилиция, необходимые для повышения качества железа, будут анализироваться с помощью искусственного интеллекта, и в течение месяца будет разработана новая геологическая программа.

Поддержка частных предприятий на 200 миллионов долларов

Сегодня в стране действуют около 150 средних и малых частных металлургических предприятий. Для обеспечения их стабильным сырьем будет создана отдельная компания, которая будет централизованно завозить сырье из-за рубежа. Примечательно, что этой новой компании будет выделено 200 миллионов долларов, а импортированное сырье будет продаваться частному сектору прозрачно, исключительно через биржу.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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