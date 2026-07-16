Объявлены курсы валют на 17 июля

Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 17 июля 2026 года. Согласно им, доллар подорожал на 4,37 сума и составил 12 093,35 сума.

• Евро подорожал на 65,45 сума и составил 13 867,44 сума.

• Российский рубль подорожал на 0,75 сума и составил 155,22 сума.

• Фунт стерлингов подорожал на 148,56 сума и составил 16 335,70 сума.

• Японская иена подорожала на 0,12 сума и составила 74,57 сума.

• Швейцарский франк подорожал на 73,75 сума и составил 14 981,85 сума.

• Китайский юань подорожал на 2,7 сума и составил 1 787,13 сума.