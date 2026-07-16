Необычные «волосатые круассаны» вызывают огромный интерес в социальных сетях!

·53·Мир
Необычные «волосатые круассаны» вызывают огромный интерес в социальных сетях!

Пекарня в тайском городе Паттайя привлекает огромное внимание в социальных сетях своими необычными «волосатыми круассанами». Клиенты часами стоят в очередях, чтобы попробовать эту выпечку, которая своим внешним видом напоминает человеческие волосы или шерсть.

На самом деле черные волокна на круассане — это съедобный продукт, изготовленный из черных морских водорослей под названием «фат чой», которые широко используются в азиатской кухне. По словам кондитера пекарни, слегка соленый вкус водорослей в сочетании со сладким кремом внутри придает десерту необычный вкус.

Интересно, что эта идея изначально возникла как шутка. Один клиент попросил «волосатый торт» для друга, и после того, как он стал популярным в интернете, пекарня представила и «волосатый круассан».

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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