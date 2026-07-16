Huawei продолжает расти вопреки санкциям: амбициозные планы на 2026 год

·35·Технологии
Huawei продолжает расти вопреки санкциям: амбициозные планы на 2026 год

Китайский технологический гигант Huawei продолжает восстанавливать свои позиции на рынке смартфонов, несмотря на жесткие санкции со стороны США и глобальный дефицит комплектующих. Компания планирует значительно увеличить объемы поставок устройств к 2026 году, что свидетельствует о полном выходе бренда из кризиса. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Согласно данным иксбт.ком, Huawei планирует увеличить продажи смартфонов в текущем году на 20 процентов. Источники в цепочке поставок сообщают, что компания намерена реализовать более 60 миллионов смартфонов в 2026 году. Этот показатель значительно выше предыдущих прогнозов и демонстрирует растущую уверенность компании в собственных чипах и технологиях.

Примечательно, что успех Huawei происходит на фоне сложной ситуации на мировом рынке. В настоящее время многие технологические бренды вынуждены сокращать объемы производства из-за роста цен на чипы памяти и нехватки комплектующих. Однако Huawei, мобилизовав свои внутренние ресурсы, успешно обходит эти препятствия.

Конкуренты отступают

Анализ ситуации на рынке показал, что другие крупные бренды, работающие на системе Android — Honor, Oppo, Vivo и Xiaomi, сократили свои планы поставок на 2026 год на 15–30 процентов. Дефицит чипов памяти и высокое давление цен на комплектующие сдерживают темпы роста этих компаний.

Для Huawei ситуация складывается иначе. Учитывая высокий спрос на Мате 80 и другие флагманские модели, компания увеличила свой прогноз на 2026 год еще на 10 миллионов единиц по сравнению с первоначальным планом в 50 миллионов на 2025 год. Эксперты считают, что Huawei добивается роста в неблагоприятных внешних условиях благодаря технологическим достижениям в сегментах смартфонов и чипсетов.

Один из партнеров по поставке чипов отметил, что Huawei остается единственным крупным клиентом, который полностью оправдывает ожидания по объему заказов и демонстрирует стабильную динамику роста. Это подтверждает, что компания восстанавливает свое влияние как на внутреннем рынке Китая, так и на международной арене.

Перспективы мирового рынка

Согласно прогнозам исследовательских компаний, в текущем году только такие бренды, как Huawei и Apple, могут показать положительную динамику роста. Другие производители рискуют потерять свою долю рынка из-за роста стоимости комплектующих.

Возвращение устройств Huawei имеет важное значение и для рынка Узбекистана. Новые модели бренда по-прежнему популярны среди местных потребителей благодаря высококачественным камерам и независимой экосистеме. Увеличение объемов производства компанией будет способствовать усилению конкуренции и расширению выбора для пользователей.

В заключение можно сказать, что на примере Huawei видно: санкции не ослабили компанию, а подтолкнули ее к созданию технологической независимости. Планируемая отметка в 60 миллионов единиц к 2026 году означает полноценное возвращение бренда в «большую игру» на мировом рынке смартфонов.

HuaweiСмартфонТехнологииКитайРынок
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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