В Казахстане парень, разорвавший диплом на сцене, вызвал споры в сети

Необычный инцидент, произошедший на церемонии вручения дипломов в Алматы, Казахстан, вызвал широкие обсуждения в социальных сетях. Видео, на котором выпускник Международного колледжа бизнеса и коммуникаций «разрывает» свой диплом на сцене, быстро распространилось в интернете.

Согласно результатам полицейской проверки, на видео был использован не настоящий диплом, а заранее подготовленный фальшивый муляж. Оригинал диплома и приложение к нему не пострадали.

Тем не менее, суд расценил действия парня как нарушение общественного порядка. Он был признан виновным в мелком хулиганстве и приговорен к 5 суткам административного ареста.

Это событие усилило дискуссии о порядке на выпускных церемониях и о «контенте», создаваемом ради социальных сетей в Казахстане.