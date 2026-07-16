Напряженный образ в центре Тегерана: Трамп изображен в гробу

В столице Ирана, Тегеране, спорный мурал с изображением президента США Дональда Трампа привлек внимание общественности. Согласно сообщениям, на рисунке Трамп изображен лежащим в гробу.

Сообщается, что на мурале также написаны резкие лозунги против американского лидера. Это произошло в период очередного обострения политической напряженности между Вашингтоном и Тегераном.

Данное изображение широко обсуждается в социальных сетях. Одни расценивают его как выражение политической позиции Ирана по отношению к США, другие же подчеркивают, что такая резкая визуальная пропаганда может еще больше осложнить ситуацию в регионе.

На данный момент официальные лица США не дали отдельного комментария по поводу этого мурала.