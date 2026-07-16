Приложения VK и мессенджер Max удалены из Google Play

·25·Технологии
Приложения VK и мессенджер Max удалены из Google Play

Одна из крупнейших технологических компаний России, VK, сообщила, что её основные приложения, включая социальную сеть VK и мессенджер Max, исчезли из платформы Google Play. Это изменение стало неожиданной новостью для пользователей операционной системы Android, однако компания подчёркивает, что ситуация находится под контролем. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Ранее мессенджер Max был также удалён из каталога App Store компании Apple. Теперь найти эти приложения через поиск в магазине Google Play невозможно. По мнению экспертов, подобные ограничения могут быть непосредственно связаны с очередным пакетом международных санкций.

Согласно официальной информации пресс-службы VK, приложения, уже установленные на устройствах пользователей, продолжат работать в обычном режиме. Никаких технических ограничений при использовании сервисов не предусмотрено, все функции и системы безопасности остаются в стабильном состоянии.

Альтернативные способы загрузки

Российская компания рекомендует пользователям использовать альтернативные магазины для обновления и переустановки приложений. В частности, приложения VK и Max можно скачать на следующих платформах:

  • магазин РуСторе;
  • Huawei АппГаллерй;
  • Samsung Galaxy Сторе;
  • Xiaomi ГетАппс.
Также владельцы устройств Android продолжат получать пуш-уведомления. Это позволяет своевременно получать информацию о сообщениях, звонках и важных событиях в социальной сети. Сообщается, что механизмы обновления приложений также продолжат работать через внутренние системы.

Ряд отраслевых источников, включая издание иксбт.ком, сообщает, что из магазина Google Play исчезло не только приложение VK, но и приложение социальной сети «Одноклассники». Это свидетельствует об усилении давления на цифровых рынках для наиболее популярных сервисов в российском сегменте.

Что касается политической стороны ситуации, в понедельник Европейский союз официально ввёл санкции против компании VK и её дочерней структуры «Коммуникационная платформа». Западные регуляторы считают эту структуру юридическим владельцем и оператором мессенджера Max. Именно эти санкции стали основной причиной удаления данных программ из магазинов таких техногигантов, как Google и Apple.

Google PlayVKMaxСанкцииAndroid
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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