Приложения VK и мессенджер Max удалены из Google Play
Одна из крупнейших технологических компаний России, VK, сообщила, что её основные приложения, включая социальную сеть VK и мессенджер Max, исчезли из платформы Google Play. Это изменение стало неожиданной новостью для пользователей операционной системы Android, однако компания подчёркивает, что ситуация находится под контролем. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .
Ранее мессенджер Max был также удалён из каталога App Store компании Apple. Теперь найти эти приложения через поиск в магазине Google Play невозможно. По мнению экспертов, подобные ограничения могут быть непосредственно связаны с очередным пакетом международных санкций.
Согласно официальной информации пресс-службы VK, приложения, уже установленные на устройствах пользователей, продолжат работать в обычном режиме. Никаких технических ограничений при использовании сервисов не предусмотрено, все функции и системы безопасности остаются в стабильном состоянии.
Альтернативные способы загрузкиРоссийская компания рекомендует пользователям использовать альтернативные магазины для обновления и переустановки приложений. В частности, приложения VK и Max можно скачать на следующих платформах:
- магазин РуСторе;
- Huawei АппГаллерй;
- Samsung Galaxy Сторе;
- Xiaomi ГетАппс.
Ряд отраслевых источников, включая издание иксбт.ком, сообщает, что из магазина Google Play исчезло не только приложение VK, но и приложение социальной сети «Одноклассники». Это свидетельствует об усилении давления на цифровых рынках для наиболее популярных сервисов в российском сегменте.
Что касается политической стороны ситуации, в понедельник Европейский союз официально ввёл санкции против компании VK и её дочерней структуры «Коммуникационная платформа». Западные регуляторы считают эту структуру юридическим владельцем и оператором мессенджера Max. Именно эти санкции стали основной причиной удаления данных программ из магазинов таких техногигантов, как Google и Apple.
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