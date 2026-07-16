Возможность наложения онлайн-запрета на автомобиль и жилье будет создана через MyGov

В Узбекистане собственники смогут дистанционно устанавливать запрет на залог или отчуждение своего автомобиля или недвижимого имущества. Новая услуга будет запущена на портале MyGov с 1 октября 2026 года.

Собственник сам устанавливает и снимает запрет

Согласно постановлению президента № ПП–265, принятому 15 июля, физические и юридические лица смогут устанавливать онлайн-ограничения на объекты, принадлежащие им на праве собственности.

Запрет будет распространяться на следующее имущество:

объекты недвижимости;

автомобили;

мотоциклы и другие автомототранспортные средства.

С помощью услуги можно будет наложить и снять запрет на залог или ипотеку имущества, а также на совершение сделок по его отчуждению — то есть передаче другому лицу.

Физические лица подтверждают личность через Face-ID

Перед установкой запрета гражданам необходимо будет подтвердить свою личность с помощью технологии Face-ID.

В этом процессе предусмотрена проверка того, что обращается именно сам собственник, посредством биометрической идентификации. Снятие запрета также можно будет осуществить через MyGov.

Собственник Порядок подтверждения Физическое лицо Через Face-ID Юридическое лицо Через электронную цифровую подпись

Установлено отдельное требование для компаний

Запрет на недвижимость или транспортное средство, принадлежащее юридическим лицам, накладывается на основании решения общего собрания учредителей, участников или акционеров.

После этого обращение заверяется электронной цифровой подписью организации. Это направлено на предотвращение самостоятельного установления ограничений на имущество предприятия одним лицом.

Почему новая услуга важна?

Действующий порядок позволяет собственнику усилить контроль над своим имуществом. Например, если в ближайшее время не планируется продажа или залог автомобиля либо дома, можно заранее установить на них запрет.

Ожидается, что эта возможность станет дополнительным средством защиты от несанкционированных или сомнительных сделок с имуществом. При этом в случае необходимости собственник сможет снять ограничение прямо на портале.

Порядок заработает с 1 октября

Новая электронная услуга будет внедрена на Едином портале интерактивных государственных услуг с 1 октября 2026 года. Это определено постановлением президента, направленным на совершенствование оказываемых населению госуслуг и создание дополнительных удобств для граждан.

Таким образом, для установления важного ограничения, связанного с распоряжением домом или автомобилем, не нужно будет посещать ведомство — весь процесс будет осуществляться через MyGov.

Как вы считаете, сможет ли такой запрет снизить количество мошенничеств, связанных с имуществом?