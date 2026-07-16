Глава АМИ Лабс Александр ЛеБрюн: Почему мы избегаем терминов AGI и суперинтеллект?

В то время как большинство представителей индустрии искусственного интеллекта (AI) спешат называть свои разработки «AGI» (общий искусственный интеллект) или «суперинтеллект», глава стартапа АМИ Лабс Александр ЛеБрюн предпочитает полностью отказаться от таких громких терминов. В интервью TechCrunch руководитель компании, основанной Янном ЛеКуном, подчеркнул, что эти понятия не имеют четкого научного определения и лишены практической значимости. Об этом Techcrunch.ком сообщает.

По мнению ЛеБрюна, представители отрасли постоянно заняты придумыванием новых маркетинговых терминов. «Мы никогда не использовали слово AGI. Сейчас все заговорили о суперинтеллекте, а в следующий раз придумают что-то еще. Что такое суперинтеллект? Я не знаю, это не очень полезное слово», — говорит он. Этот подход резко контрастирует со стратегией других гигантов, находящихся в центре гонки AI.

Мировые модели и революция в робототехнике

В настоящее время АМИ Лабс работает над «мировыми моделями» (ворлд моделс). В отличие от текстовых моделей (LLM), таких как ChatGPT, эта технология направлена на понимание законов физического мира и прогнозирование развития событий. Например, предсказать, что стакан, падающий со стола, разобьется, а жидкость внутри прольется — это основная задача мировой модели. По словам ЛеБрюна, именно это служит тем самым «мозгом», которого сейчас не хватает роботам.

Сегодня, несмотря на то что аппаратная часть (хардваре) в робототехнике развита удивительно хорошо, их интеллект остается на низком уровне. Роботы в основном работают на основе жестко заданных алгоритмов и не могут адаптироваться к меняющейся среде. Мировые модели позволяют роботам понимать контекст, что имеет решающее значение для обеспечения их безопасности.

Безопасность и проблемы в реальном мире

ЛеБрюн подчеркнул, что решение для безопасного передвижения роботов в открытой среде, например, на улице или в доме, еще не найдено. Он привел в пример случай на публичном мероприятии, когда танцующий робот задел маленького ребенка. Если бы у робота была мировая модель, он бы понял контекст окружающей обстановки и не допустил такой ошибки. Сегодня роботы могут эффективно работать только в закрытых и контролируемых зонах на заводах.

При этом глава АМИ Лабс отметил, что мировые модели не заменят системы LLM, а, наоборот, будут их дополнять. Подобно тому, как в человеческом мозге центры языка и логического мышления разделены, в будущих системах AI функции работы с текстом и понимания физического мира будут развиваться параллельно. Сейчас компания работает над налаживанием связей с крупными партнерами в сфере производства и электроники в таких странах, как Южная Корея.