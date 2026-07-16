Афганистан дал официальный ответ на спорные заявления об Узбекистане

·78·Узбекистан
Афганистан дал официальный ответ на спорные заявления об Узбекистане

Посольство Узбекистана в Кабуле сообщило, что распространенные сообщения о якобы сделанных от имени афганского чиновника критических заявлениях в адрес Узбекистана не соответствуют действительности. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана.

Ранее в социальных сетях и некоторых СМИ появились сообщения о том, что министр по поощрению добродетели и удержанию от порока временного правительства Афганистана Халид Ханафи в своей речи высказал критические замечания в адрес Узбекистана.

Узбекская сторона оперативно провела проверку данной информации. В результате 16 июля Министерство по поощрению добродетели и удержанию от порока Афганистана выступило с официальным опровержением, заявив, что распространенные утверждения не соответствуют действительности.

В официальном заявлении подчеркивается, что некоторые средства массовой информации и другие источники неверно интерпретируют факты с целью нанести ущерб взаимному доверию и добрососедским отношениям между двумя братскими государствами.

В заявлении министерства отмечается, что Узбекистан является одним из важных центров исламской цивилизации и высоко ценится как родина великих ученых, таких как Имам Бухари. Также была особо отмечена религиозная, историческая и культурная близость между Афганистаном и Узбекистаном.

По словам официальных лиц, негативные высказывания об Узбекистане, распространяемые в социальных сетях и некоторых изданиях, не отражают реальную позицию министра. В связи с этим данные утверждения были решительно отвергнуты и охарактеризованы как искажение фактов.

В завершение заявления была выражена уверенность в том, что дружественные, основанные на взаимном уважении и добрососедстве отношения между двумя странами будут укрепляться и в будущем.

АфганистанУзбекистанХалид ХанафиИмам Бухари
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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