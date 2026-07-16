В одном из домов Андижана произошел пожар

Сегодня, 16 июля, в одном из домов города Андижана произошел пожар. Об этом сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям Андижанской области.

Отмечается, что в 14:29 в УЧС поступило сообщение о возгорании в доме, расположенном в сходе граждан махалли «Мирпостин» города Андижана. После этого пожарно-спасательные расчеты незамедлительно выехали на место происшествия.

Специалисты прибыли на место в 14:38 и в короткие сроки локализовали пожар. В 14:45 возгорание было полностью ликвидировано.

В результате инцидента огнем повреждена навесная часть дома на площади около 15 квадратных метров. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить распространение огня на 300 квадратных метров жилой площади.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются причины возникновения возгорания и размер причиненного материального ущерба.