Иран приказал хуситам перекрыть Красное море?

Появились сообщения о том, что Иран дал указание йеменскому движению хуситов подготовиться к перекрытию маршрута транспортировки нефти через Красное море. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на три источника, такая мера может быть принята в случае, если США нанесут потенциальный удар по энергетической инфраструктуре Ирана.

Согласно имеющимся данным, этот план обсуждался на уровне руководства Ирана, и представители движения хуситов были проинформированы об этом. Однако источники не уточнили, каким образом было передано это сообщение и было ли оно отправлено после недавних заявлений президента США Дональда Трампа. Министерство иностранных дел Ирана и движение хуситов пока не дали официальных комментариев по этому поводу.

По информации Reuters, хуситы размещают ракеты и беспилотники вокруг Баб-эль-Мандебского пролива, готовясь к возможным военным действиям. Источники отмечают, что вооружение размещено в районах Ходейды и прилегающих к Аденскому заливу территориях, и ожидается лишь соответствующий приказ.

Эксперты подчеркивают, что потенциальная напряженность в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе представляет серьезную угрозу для мирового нефтяного рынка. Если движение судов на этом направлении будет ограничено, это может негативно сказаться на энергоснабжении и привести к дальнейшему росту цен на мировых рынках.

В то же время источники, близкие к хуситам, сообщили, что представители Корпуса стражей исламской революции Ирана внимательно следят за ситуацией в Йемене и координируют стратегические решения.

В последние дни ситуация в регионе еще больше обострилась. Хуситы заявили о нанесении ракетных ударов по территории Саудовской Аравии. Это усиливает опасения, что относительный мир, сохранявшийся в течение нескольких лет, может быть нарушен.

По мнению аналитиков, если основные морские пути в Красном море окажутся под угрозой, это может оказать серьезное влияние не только на ситуацию на Ближнем Востоке, но и на весь мировой энергетический рынок.