Шерйл Сандберг инвестировала 10 миллионов долларов в стартап по проверке автомобилей с помощью AI

Бывший операционный директор Meta Шерил Сэндберг возглавила инвестиционный раунд на сумму 10 миллионов долларов для стартапа Селф Инспектион, специализирующегося на техническом осмотре автомобилей с использованием искусственного интеллекта. Проект, основанный в Сан-Диего, предлагает систему определения степени повреждений транспортных средств с помощью обычной камеры смартфона. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает об этом.

Согласно данным издания TechCrunch, инвестиции, внесенные семейным офисом Сандберг Бернтал Вентуре Партнерс, направлены на цифровизацию традиционных и сложных процессов проверки в автомобильной индустрии. На сегодняшний день стартап успешно провел осмотр более 1 миллиона автомобилей для автопарков, финансовых компаний и аукционов. В частности, финансовое подразделение концерна Stellantis использует данную платформу для оценки машин по окончании срока лизинга.

Технологическая революция в индустрии

Шерил Сэндберг отмечает, что крупнейшие технологические компании часто возникают благодаря трансформации огромных отраслей, нуждающихся в изменениях. «Оценка состояния автомобиля влияет на решения стоимостью в миллиарды долларов ежегодно, однако данные в этой сфере до сих пор остаются разрозненными. Мы верим, что Селф Инспектион создаст единую систему отчетности, необходимую для автомобильной индустрии», — заявила она.

Главное преимущество системы Селф Инспектион заключается в её простоте. Компания продает свое программное обеспечение клиентам, таким как Stellantis, которые, в свою очередь, отправляют владельцам автомобилей специальную ссылку. Пользователь фотографирует машину через смартфон, а приложение управляет процессом, контролируя охват всех углов. Это исключает необходимость посещения специализированных станций или использования дорогостоящего оборудования.

Искусственный интеллект и база данных

Полученные снимки сравниваются с крупнейшей в мире базой данных поврежденных автомобилей, принадлежащей Селф Инспектион. Искусственный интеллект не только выявляет дефекты, но и оценивает степень их тяжести. В результате пользователь за несколько минут получает подробный ПДФ-отчет с указанием стоимости ремонта, списка необходимых запчастей и затрат на рабочую силу.

Глава компании Константин Яремцо в прошлогоднем интервью отметил, что они эффективно используют тот факт, что у каждого человека в руках есть качественная камера. Кроме того, система способна загружать данные с бортового компьютера автомобиля через ОБД2 для получения более точной информации. Это позволяет дистанционно анализировать даже внутренние неисправности.

В этом инвестиционном раунде, помимо Сэндберг, приняли участие фонд ДВкс Вентурес бывшего президента Tesla Джона Макнила, а также стратегические инвесторы, такие как У.С. АутоФорке и Вестлаке Финанкиал. В настоящее время на автомобильном рынке попытки внедрения AI предпринимают и другие стартапы, такие как Тома, Флаир и БидБус, однако Селф Инспектион претендует на лидерство именно в направлении массового технического осмотра.